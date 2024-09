Bambino di 3 anni investito mentre attraversa insieme al padre. Il motociclista si allontana dopo l’incidente

Investito un bambino di tre anni a Pozzuoli mentre attraversava la strada con il padre: il conducente dello scooter è fuggito senza prestare aiuto.





Un grave incidente stradale si è verificato a Pozzuoli ieri sera, intorno alle 21:30, in via Miliscola, dove un bimbo di appena tre anni è stato investito mentre percorreva le strisce pedonali insieme al suo papà. Il piccolo è stato immediatamente soccorso e, a seguito del pronto intervento dell’ambulanza del 118, è stato trasportato d’urgenza prima all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e successivamente all’Ospedale pediatrico Santobono di Napoli per ricevere le necessarie cure mediche. Fortunatamente, nonostante la gravità della situazione, secondo le ultime informazioni fornite dai medici, il bambino è attualmente in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione nella comunità locale, spingendo i carabinieri della stazione di Pozzuoli ad avviare un’indagine approfondita. Gli agenti sono rapidamente intervenuti sulla scena per effettuare i rilievi necessari e chiedere chiarezza sulla dinamica dell’accaduto. Le prime ricostruzioni indicano che il motociclista non si sia fermato per prestare soccorso al bambino dopo l’incidente, proseguendo invece la sua corsa e facendosi perdere di vista.

Le autorità stanno ora conducendo una caccia al pirata della strada; i militari hanno iniziato a raccogliere testimonianze da eventuali testimoni presenti al momento dell’incidente. Non si esclude la possibilità di acquisire immagini dalle telecamere di video sorveglianza della zona, con l’obiettivo di identificare il responsabile e fare luce sulla dinamica di quanto accaduto. La comunità si unisce nella speranza che il piccolo possa riprendersi al più presto, mentre cresce la richiesta di sicurezza sulle strade e di maggiore responsabilità da parte di tutti gli autisti.