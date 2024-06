Belgio secondo, agli ottavi c’è la squadra francese. Lo 0-0 non basta all’Ucraina, eliminata con 4 punti dagli Europei

Con 4 punti in classifica, l’Ucraina si qualifica come seconda del suo girone, nonostante un pareggio senza reti contro il Belgio. Incredibilmente, nel Girone E, anche Romania e Slovacchia avanzano con lo stesso punteggio.





Nell’ultimo match del girone a Euro 2024, l’Ucraina non è riuscita a superare il Belgio, concludendo la partita sullo 0-0. Questo risultato pone l’Ucraina al secondo posto del girone, un risultato che la qualifica per gli ottavi di finale, dove dovrà affrontare la Francia. Un pareggio che sa di amarezza, dato che l’Ucraina è diventata la prima squadra nella storia del torneo a concludere il girone con 4 punti senza avanzare al primo posto.

Durante la partita, l’Ucraina ha avuto diverse opportunità per segnare, inclusa una notevole chance sprecata da Sudakov che ha tirato direttamente tra le braccia del portiere belga, Casteels. Il Belgio, guidato dall’italiano Domenico Tedesco, ha scelto di giocare cautamente, mantenendo il pallone lontano dalla propria area e cercando di evitare rischi inutili.

Il Belgio Mostra Limiti in Attacco

Nonostante la presenza in campo di giocatori del calibro di Lukaku, il Belgio ha mostrato una certa sterilità offensiva. Lukaku, che ha avuto meno occasioni rispetto alle partite precedenti, è riuscito a colpire i pali una sola volta, ma non è stato sufficiente per portare la sua squadra alla vittoria. Anche Doku ha tentato di creare qualche occasione, ma il tentativo è stato troppo tardivo e poco incisivo.

Con questo pareggio, il Belgio prosegue nel torneo, ma affronterà un ostacolo arduo contro la Francia nel prossimo incontro. La squadra dovrà mostrare una maggiore efficacia in attacco se vuole avere qualche speranza di progredire ulteriormente nel torneo.