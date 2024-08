Bimba di 7 anni rischia la vita a causa di una setola di spazzola per barbecue ingoiata con un panino: sviluppo di ascessi cerebrali

Una piccola australiana di sette anni, originaria di Newcastle nel Nuovo Galles del Sud, ha vissuto un’esperienza drammatica dopo aver ingoiato accidentalmente una setola di spazzola da barbecue mentre consumava un panino. La bambina, inizialmente ignara del pericolo, si è trovata in una situazione critica che ha richiesto un’operazione d’urgenza al cervello.





Questo inquietante incidente è avvenuto nel mese di luglio, quando la bimba consumava un semplice panino con uova e pancetta. Durante il pasto, ha avvertito un’improvvisa difficoltà, come se stesse soffocando. La sua famiglia ha pensato che si trattasse di un semplice boccone andato di traverso e non ha prestato ulteriore attenzione. Tuttavia, nei giorni seguenti, le sue condizioni sono precipitate. Dopo un episodio di svenimento, i genitori hanno deciso di portarla al pronto soccorso di un ospedale.

All’arrivo in ospedale, i medici hanno immediatamente notato che la bambina era disorientata e non riconosceva nemmeno i suoi genitori e parenti. I sintomi mostravano una gravità che sembrava non collegata al panino mangiato giorni prima. Le indagini radiografiche hanno rivelato la presenza di ascessi cerebrali, causati da un’infezione scatenata dalla setola ingerita.

La setola, oltre a provocare il mal di gola e una febbre alta, aveva perforato l’esofago, affrontando un percorso pericoloso fino all’arteria carotide. La situazione ha richiesto un trasferimento d’urgenza in un centro pediatrico a Sydney, dove sono state eseguite le cure necessarie per il recupero della sua salute. Fortunatamente, la bimba ha risposto bene alle terapie e, sebbene continui a ricevere assistenza medica, è tornata finalmente a casa.

La madre della piccola ha voluto lanciare un appello di allerta riguardo l’uso di questi utensili da barbecue, sottolineando come un semplice strumento per la pulizia possa nascondere seri pericoli. Non si tratta di un caso isolato: secondo alcune ricerche, le spazzole metalliche per barbecue sono un rischio sottovalutato. Negli Stati Uniti, per esempio, sono stati segnalati oltre 1700 incidenti in dieci anni, che hanno coinvolto vari livelli di gravità, alcuni dei quali hanno richiesto interventi chirurgici incisivi.

Questa tragica storia mette in evidenza la necessità di prestare maggior attenzione agli oggetti che utilizziamo in cucina, poiché anche il più banale fra gli utensili può trasformarsi in un vero e proprio pericolo per la salute. La vicenda della piccola australiana ci ricorda l’importanza di controllare sempre ciò che consumiamo e di fare attenzione a eventuali oggetti estranei nei nostri alimenti.