Binario 2 si ferma prima, sospeso il programma che aveva preso il posto di Viva Rai2

L’avventura di “Binario 2”, programma mattutino di Rai2, si concluderà il 20 dicembre 2024. La decisione è stata comunicata dalla Rai attraverso una nota ufficiale. Carolina Di Domenico, Andrea Perroni e Gianluca Semprini, i conduttori del programma, avevano preso le redini del progetto dopo il successo di “Viva Rai2” di Fiorello. Tuttavia, dopo soli due mesi di messa in onda, la trasmissione giungerà al termine.





La comunicazione è arrivata da Viale Mazzini, sede della Rai, che ha definito “Binario 2” un “esperimento altamente innovativo”. Il programma era stato pensato all’interno di uno studio situato nella stazione Tiburtina di Roma, un’ambientazione unica nella storia della televisione pubblica italiana. Tuttavia, nonostante l’originalità del progetto, gli ascolti durante la fascia mattutina non sono stati soddisfacenti.

“La Direzione Intrattenimento Day Time fa sapere di aver comunicato ieri alla produzione che il programma ‘Binario 2’ chiuderà il 20 dicembre 2024”, si legge nel comunicato. Questo esperimento, pur avendo riscosso successo in replica in altri orari, come la domenica mattina su Rai2, non ha avuto il tempo necessario per stabilire un legame solido con il pubblico.

La decisione di chiudere il programma è stata presa anche per rispettare i vincoli economici assegnati dall’azienda. Nonostante ciò, la Rai ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del programma: conduttori, autori, redazione, produzione, regia e tecnici.

“Binario 2” è il terzo programma di Rai2 a essere chiuso in anticipo in questa stagione televisiva. Prima di esso, anche “L’Altra Italia” di Antonino Monteleone e “Se mi lasci non vale” condotto da Luca Barbareschi avevano subito la stessa sorte. Questa serie di chiusure anticipare solleva interrogativi sulla strategia editoriale della rete e sulla capacità di attrarre e mantenere l’interesse del pubblico.

Il programma “Binario 2” era partito il 21 ottobre e aveva l’obiettivo di colmare il vuoto lasciato da “Viva Rai2”, uno dei progetti più innovativi degli ultimi anni. Anche Fiorello aveva espresso i suoi auguri ai nuovi conduttori durante la prima puntata della stagione. Tuttavia, l’esperimento non è riuscito a raggiungere i risultati sperati.

Nonostante la chiusura anticipata, “Binario 2” ha rappresentato un tentativo audace di innovare il panorama televisivo italiano. L’idea di ambientare un programma in una stazione ferroviaria come quella di Tiburtina a Roma è stata certamente originale e ha offerto una nuova prospettiva sul modo di fare televisione.

La decisione della Rai di chiudere il programma può essere vista come un segno della difficoltà di bilanciare innovazione e sostenibilità economica nel mondo televisivo odierno. Tuttavia, l’esperienza acquisita con “Binario 2” potrebbe essere utile per futuri progetti che aspirano a portare novità nel palinsesto televisivo italiano.