Bufera su Grande Fratello: Yulia Bruschi lascia la Casa tra polemiche per aggressione

La puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 9 dicembre su Canale 5 ha scatenato un’ondata di polemiche. Durante la diretta, il conduttore Alfonso Signorini ha comunicato che Yulia Bruschi ha abbandonato definitivamente la Casa, una decisione legata alle accuse di aggressione mosse contro di lei dall’ex fidanzato Simone Costa. La notizia, anticipata dai social del programma, ha trovato conferma in un collegamento con i concorrenti, suscitando una forte reazione del pubblico.





Secondo la denuncia di Simone Costa, l’aggressione sarebbe avvenuta poco prima che Yulia entrasse nel reality. L’uomo ha raccontato che la gieffina gli avrebbe lanciato un bicchiere, provocandogli una profonda ferita allo zigomo. “Questa è la versione di Simone”, ha dichiarato Yulia durante la puntata, aggiungendo: “Ma io avrei modo di raccontare la mia, e vedrete che sarà molto diversa da quella che gira sui giornali”.

Signorini ha spiegato che l’allontanamento di Yulia è stato deciso per consentirle di affrontare la vicenda nelle sedi opportune, sottolineando come la permanenza della gieffina nella Casa fosse incompatibile con una situazione così delicata. Tuttavia, la gestione del caso e le parole di un altro concorrente, Giglio, hanno innescato una bufera sui social.

Durante la puntata, Giglio ha commentato la vicenda, affermando: “So che se ha fatto quella cosa, è perché di fronte aveva una persona che non l’ha saputa leggere, non l’ha saputa gestire”. Questa dichiarazione ha provocato un’esplosione di indignazione, con numerosi utenti che hanno condannato il messaggio veicolato. “Ma stiamo scherzando, Giglio? Per poco gli distrugge un occhio e trovi il coraggio di giustificarla?”, ha scritto un utente su X. Altri hanno sottolineato il doppio standard applicato alla vicenda: “Se fosse stato un uomo, sarebbe già su tutti i giornali come violento. Invece qui si cerca di comprendere e giustificare. Vergognoso”.

La polemica si è allargata, coinvolgendo anche Alfonso Signorini e la produzione del programma. Molti hanno accusato il Grande Fratello di inviare un messaggio sbagliato, minimizzando la gravità di un gesto violento. “Cioè fatemi capire: su Canale 5, davanti a milioni di spettatori, si giustifica un’aggressione perché l’altra persona non ha saputo capire chi ha compiuto il gesto?”, ha commentato un altro utente. La frase di Giglio, definita “inaccettabile”, è stata vista come un tentativo di deresponsabilizzare la gieffina.

In rete, numerosi utenti hanno espresso il timore che si stia legittimando un atteggiamento pericoloso. Alcuni commenti hanno evidenziato come questa disparità di trattamento, basata sul genere, rischi di sminuire il principio fondamentale che la violenza non può mai essere giustificata, indipendentemente da chi ne sia autore o vittima. “La violenza non ha sesso e non può essere giustificata per nessun motivo”, ha scritto un utente, ribadendo che il programma dovrebbe assumersi maggiori responsabilità nella gestione di situazioni così delicate.

Il caso ha anche riacceso il dibattito sulla scelta dei concorrenti del reality e sulla capacità del programma di affrontare temi sensibili in modo adeguato. Molti spettatori hanno chiesto provvedimenti nei confronti di Giglio e un chiarimento ufficiale da parte della produzione, mentre altri hanno invocato maggiore attenzione nel trattare vicende che possono influenzare milioni di telespettatori.

Yulia Bruschi, intanto, ha dichiarato di essere pronta a raccontare la sua versione dei fatti al di fuori del programma. Il suo addio al reality lascia un vuoto nella Casa, ma soprattutto solleva interrogativi sulle conseguenze di quanto accaduto. In attesa di sviluppi, il pubblico continua a dividersi tra sostenitori e detrattori, alimentando un dibattito che sembra destinato a protrarsi ancora a lungo.