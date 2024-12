Cacciato fuori di casa dopo una discussione, si arrampica sulla grondaia per rientrare: fatale caduta a Cagliari

Una discussione accesa, avvenuta nella notte tra il 27 e il 28 dicembre, si è trasformata in una tragedia nel quartiere Sant’Elia di Cagliari. Georg Pfaffenroth, 32 anni, originario della Germania e residente in Svizzera, si trovava in vacanza insieme alla fidanzata. Dopo un litigio avvenuto nell’appartamento al sesto piano di un palazzo in via Schiavazzi, l’uomo aveva deciso di allontanarsi. Tuttavia, non si trattava di un addio definitivo.





Riflettendo sull’accaduto, il giovane ha deciso di tornare indietro. Di fronte al rifiuto della fidanzata di aprirgli la porta, ha tentato di rientrare arrampicandosi lungo la grondaia dell’edificio. Durante l’impresa, Georg Pfaffenroth è riuscito a raggiungere il quarto piano, ma ha perso l’equilibrio cadendo nel vuoto. L’impatto è stato fatale.

L’intervento dei soccorsi e l’indagine dei carabinieri

I soccorritori del 118, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, avvenuto sul colpo. La morte improvvisa di Georg Pfaffenroth ha scosso profondamente la comunità locale, che si è trovata di fronte a una tragedia inaspettata e incomprensibile.

I carabinieri, intervenuti poco dopo l’incidente, hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze della caduta. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze, compresa quella della fidanzata della vittima, che si trovava nell’appartamento al momento dei fatti ed è ancora sotto shock. L’obiettivo è determinare se si sia trattato di un gesto impulsivo o se altri fattori abbiano contribuito all’accaduto.

Una dinamica ancora da chiarire

Secondo le prime ricostruzioni, la lite tra Georg Pfaffenroth e la compagna potrebbe aver spinto l’uomo a un gesto improvvisato nel tentativo di riappacificarsi. Tuttavia, gli investigatori non escludono alcuna ipotesi e stanno esaminando ogni dettaglio per comprendere meglio la sequenza degli eventi.

In una dichiarazione ufficiale, gli inquirenti hanno sottolineato l’importanza di “valutare tutte le circostanze e le dinamiche che hanno portato a questa tragica fatalità”. L’indagine si concentrerà su eventuali testimonianze dirette e su possibili elementi che potrebbero emergere dall’analisi delle evidenze raccolte.

Il ricordo di una tragedia improvvisa

La morte di Georg Pfaffenroth lascia un vuoto nelle vite di chi lo conosceva, ma solleva anche interrogativi sulle dinamiche che hanno portato al tragico epilogo. La comunità di Cagliari, scossa dalla notizia, si è unita nel cordoglio per una tragedia che ha segnato profondamente il quartiere di Sant’Elia. Gli sviluppi delle indagini saranno cruciali per fare luce su quanto accaduto e per dare un senso a una perdita così improvvisa.