Il rinomato ristorante El Camineto a Cortina, recentemente acquisito da Flavio Briatore, ha segnato il tutto esaurito per il cenone di Capodanno, e lo ha fatto settimane prima del fatidico 31 dicembre. Dal 6 dicembre, la Majestas, di cui l’imprenditore detiene metà delle quote, ha iniziato a gestire questo locale nel cuore della famosa località sciistica, aggiungendosi così alla sua lista di prestigiosi locali, tra cui spiccano il Billionaire, il Crazy Plaza e il Twiga.

El Camineto, attivo dal lontano 1968, è noto a chiunque visiti questa zona per la sua incredibile posizione alle pendici delle Tofane e per i suoi menù che hanno attratto numerosi vip nel corso degli anni, tra cui Adriano Panatta, Michelle Hunziker e Ilary Blasi. Il ristorante ha anche ricevuto il prestigioso riconoscimento della Forchetta del Gambero Rosso.

Nonostante il suo aspetto apparentemente rustico, El Camineto è estremamente curato nei dettagli e i suoi menù sono all’altezza degli altri ristoranti delle Dolomiti. Un pasto completo, comprensivo di antipasto, primo, secondo, contorno e dolce, ha un costo che varia dai 50 ai 60 euro a persona, escluse le bevande.





Tuttavia, in occasione del veglione di Capodanno, il ristorante ha offerto una cena speciale con un sottofondo musicale curato dal DJ e produttore Max Gigliotti, che ha mixato brani di House, Elettronica e Indie Dance. Il talento in cucina è stato lo chef Riccardo Rasina, ben noto per la sua collaborazione con il Twiga. Questa combinazione di musica e cibo sembra essere una costante nei locali di Briatore.

Sebbene non siano state rese pubbliche le tariffe per la cena del 31 dicembre, le voci parlano di un costo di circa 700 euro a persona. Un modo decisamente speciale per salutare il nuovo anno nel lusso e nel glamour di Cortina d’Ampezzo.