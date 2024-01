L’incidente si è verificato a Copertino nella serata di Capodanno. Il giovane stava festeggiando l’arrivo del nuovo anno insieme ai suoi coetanei, facendo esplodere fuochi d’artificio. In un momento tragico, uno dei petardi è esploso proprio tra le sue gambe. Non è chiaro se il giovane abbia inavvertitamente lasciato cadere il petardo a breve distanza o se sia stato lanciato da qualcun altro. La detonazione ha provocato ferite gravi, tra cui danni alle gambe, al polso sinistro, un trauma cranico e facciale. Tuttavia, la lesione più devastante era situata nella regione genitale, costringendo i medici a un atto estremo: l’amputazione dei genitali.

Intervento Chirurgico Immediato: Risultato Irreversibile

Nonostante il rapido intervento dei medici, le ferite riportate dal giovane erano troppo gravi per essere trattate in modo conservativo. L’esplosione del petardo aveva causato danni irreversibili, rendendo necessaria l’amputazione dei genitali. Il 22enne, attualmente sotto osservazione medica, non è in pericolo di vita, ma dovrà affrontare le conseguenze devastanti di questo tragico incidente.





Questo incidente serve come un doloroso promemoria degli elevati rischi associati all’uso irresponsabile dei fuochi d’artificio, specialmente durante le festività. La sicurezza deve sempre venire prima del divertimento per evitare tragedie simili.