Cassano senza freni sul prolungamento di Kvaratskhelia: “Incredibile ciò che De Laurentiis ha affermato”

L’ex calciatore Antonio Cassano ha recentemente espresso forti critiche nei confronti del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e dell’allenatore Antonio Conte, in merito alla gestione del contratto di Khvicha Kvaratskhelia. La controversia si inserisce in un contesto di trattative per il rinnovo del georgiano, su cui il club partenopeo sembra mostrare una certa rigidità.





Durante il programma “Viva el Futbol”, Cassano ha sollevato preoccupazioni riguardanti la situazione contrattuale di Kvaratskhelia, sottolineando come il giocatore percepisca uno stipendio inferiore rispetto a quello dell’ex compagno di squadra Diego Demme. “È inaccettabile che un calciatore del suo livello guadagni meno di chi si era ritirato”, ha affermato Cassano, evidenziando la mancanza di riconoscimenti economici adeguati per performance eccellenti.

Le negoziazioni per il rinnovo del contratto di Kvaratskhelia stanno procedendo sullo sfondo di un interesse crescente da parte del Paris Saint-Germain. Tuttavia, le parti continuano a trovarsi su posizioni divergenti: il Napoli è fermo su una proposta che non supera i 6 milioni di euro tra stipendio base e bonus, mentre l’entourage del calciatore è determinato a ottenere almeno 8 milioni. Questa differenza potrebbe portare a una situazione complicata, con il rischio di perdere uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico europeo.

Cassano ha anche criticato l’allenatore Conte per le sue recenti dichiarazioni, in cui ha parlato della competizione interna tra Kvaratskhelia e l’altro esterno Neres. “Paragonare Kvaratskhelia a Neres non fa che creare tensione e distrarre il giocatore dalle sue responsabilità sul campo,” ha sostenuto. L’ex attaccante ha descritto queste dinamiche come controproducenti, specialmente in un periodo in cui la squadra sta ottenendo risultati positivi, come la recente vittoria contro l’Empoli.

Aurelio De Laurentiis, in un’intervista, ha ribadito la propria visione economica del club. “Il Napoli ha parametri finanziari da rispettare. Non possiamo mai compromettere i nostri investimenti,” ha affermato, chiarendo che ogni discussione sul rinnovo di Kvaratskhelia deve tener conto della sostenibilità economica del club. Questa posizione, sebbene realista, ha suscitato polemiche, poiché Cassano ha avvertito che simili affermazioni rischiano di compromettere la tranquillità del giocatore e la sua concentrazione.

In conclusione, la questione del rinnovo di Kvaratskhelia si inserisce in un quadro più ampio che coinvolge questioni di valutazione economica e gestione del talento. La critica di Cassano a De Laurentiis e Conte solleva interrogativi su come le grandi squadre debbano bilanciare le esigenze di competitività con la giustificazione economica delle scelte strategiche. Restare competitivi richiede investimenti intelligenti e la capacità di mantenere i propri migliori talenti, senza compromettere l’equilibrio finanziario del club.