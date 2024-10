Castelfranco Veneto, terribile incidente stradale: un ragazzo di 15 anni perde la vita

Tragedia a Castelfranco Veneto: Incidente Stradale Costato la Vita a un 15enne

Una tragedia ha sconvolto la comunità di Castelfranco Veneto nella mattina di venerdì 25 ottobre. Kevin Gentilin, un ragazzo di 15 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale mentre si recava a scuola sulla sua Vespa blu. La fatalità si è consumata poco prima delle 7:50 in via Sile, tragitto che il giovane percorrendo per raggiungere l’Istituto Agrario “Sartor” è stato coinvolto in un impatto devastante con un’auto di marca Fiat Bravo.





Ricostruzione dell’Incidente Mortale

Stando alle prime ricostruzioni, il conducente della Fiat Bravo, identificato come S.M., un 43enne di Vedelago, stava effettuando una manovra a sinistra per entrare nel parcheggio di un’azienda quando si è verificata la collisione con la Vespa che viaggiava in direzione opposta. Il violento impatto ha sbalzato Kevin a diversi metri di distanza, causando la sua morte sul colpo. Nonostante i tentativi di soccorso prontamente effettuati dal personale del Suem 118, il giovane non ha mostrato segni di vita.

Le autorità competenti, in particolare la Polizia Stradale di Castelfranco Veneto, sono accorse nel luogo dell’incidente per eseguire i rilievi necessari e chiarire la dinamica dell’accaduto. La viabilità nella zona ha subito gravi disagi, con lunghe code formatesi in via Sile, che è rimasta chiusa fino alle 10:00 per le indagini. La Procura di Treviso ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, con il conducente della Fiat Bravo come unico indagato.

Il Ricordo di Kevin Gentilin e la Reazione della Comunità

Kevin Gentilin proveniva da una famiglia ben nota nella regione, essendo i Gentilin i titolari di un’azienda edile attiva in via Cerchiara. Il ragazzo lascia un vuoto incolmabile tra i suoi cari: il padre Christian, la madre, i suoi due fratelli, Jodi e Linda, e il nonno Gino, con cui condivideva un forte legame. Kevin era un giovane appassionato di motori e aspirava a intraprendere una carriera nel settore edile, avendo avviato il suo percorso educativo in una scuola edile a Treviso, prima di optare per l’indirizzo agrario.

La triste notizia ha colpito profondamente i compagni di classe di Kevin, che sono stati informati dalla preside della scuola, Antonella Alban. I 18 compagni di Kevin si sono ritrovati in uno stato di shock e incredulità dopo aver appreso della sua morte. Anche il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon, ha voluto esprimere il suo cordoglio e la vicinanza dell’intera comunità alla famiglia Gentilin, dichiarando: “Esprimo la nostra vicinanza alla famiglia a nome di tutta Castelfranco”.

Questa terribile vicenda ha riacceso la discussione sulla sicurezza stradale in un momento in cui il coinvolgimento di giovani incidenti tragici è un tema di crescente preoccupazione. La comunità di Castelfranco Veneto sta vivendo un momento di grande dolore, ricordando un ragazzo che aveva ancora tutta la vita davanti a sé.