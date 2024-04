Che Sarà chiude, il programma di Serena Bortone cancellato? Si aspetta un provvedimento disciplinare

Serena Bortone potrebbe affrontare conseguenze per aver letto un monologo controverso sul 25 aprile; il futuro del suo programma Che Sarà su Rai 3 è incerto.





Che Sarà chiude? Il programma di Serena Bortone viene cancellato?

Nelle ultime settimane, il programma “Che Sarà” di Rai 3, condotto da Serena Bortone, si è trovato al centro di un acceso dibattito pubblico e mediatico. Questo ha seguito la decisione di annullare la partecipazione dello scrittore Antonio Scurati, noto per le sue posizioni critiche. Il punto di frizione è stato un monologo dedicato al 25 aprile, giorno della Liberazione, in cui Scurati ha etichettato l’attuale governo guidato da Giorgia Meloni come “post fascista”. La sua critica aperta al tentativo di riscrivere la storia ha suscitato forte reazioni e ha messo in luce questioni legate alla libertà di espressione all’interno del servizio pubblico. Nonostante l’annuncio di cancellazione per “motivi editoriali”, Bortone ha scelto di leggere il monologo durante la trasmissione, un gesto che è stato interpretato sia come atto di coraggio che di sfida editoriale. Questa decisione ha sollevato polemiche e messo in discussione la libertà editoriale della Rai, alimentando il dibattito sulla possibile censura all’interno della rete statale. Che Sarà chiude ?

Che Sarà chiude il programma di Rai 3? Possibile provvedimento disciplinare

Fonti giornalistiche, tra cui La Repubblica, hanno riferito che il destino del programma potrebbe essere segnato. La fine di “Che Sarà” a conclusione della stagione televisiva attuale potrebbe rappresentare una sorta di “punizione” nei confronti della conduttrice per aver scelto di leggere il monologo nonostante le direttive ricevute. Secondo quanto riportato, un provvedimento disciplinare sarebbe già stato predisposto nei confronti di Bortone, il che solleva ulteriori interrogativi sul grado di indipendenza permesso ai conduttori all’interno del servizio pubblico e sulla pressione politica che potrebbe influenzare le decisioni editoriali.

Che Sarà chiude il programma? Come andrà a finire?

Questo episodio rappresenta un momento critico per la carriera di Serena Bortone e per il panorama mediatico italiano. Dopo l’addio doloroso dal suo precedente programma “Oggi è un altro giorno”, anch’esso avvolto in contese di natura politica, il caso Scurati potrebbe avere un impatto significativo sulla sua carriera futura. La situazione di Bortone evidenzia la tensione tra la necessità di mantenere un’informazione libera e indipendente e le dinamiche di potere che cercano di modellare il discorso pubblico. Con l’avvicinarsi della fine della stagione televisiva, la decisione finale della Rai su questo programma sarà decisiva non solo per il futuro di Bortone ma anche per il segnale che invierà riguardo alla libertà di espressione nel contesto dei media statali in Italia.