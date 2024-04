Chi è Khady Gueye: età, fidanzato, lavoro e quanto guadagna

Khady Gueye, nata nel 1997 a Milano e di origini senegalesi, è una delle nuove protagoniste dell’edizione 2024 de L’Isola dei Famosi. Dopo essersi fatta notare nel mondo dello spettacolo, torna a catturare l’attenzione del pubblico italiano con la sua partecipazione al noto reality show.





Tra Moda e Reality TV: La Carriera di Khady Gueye

Khady ha iniziato la sua carriera nel settore della moda sin da giovane, facendosi strada come modella e fotomodella, grazie anche alla sua distintiva bellezza esotica. La sua vita professionale ha preso una svolta nel 2021 quando, a soli 24 anni, ha debuttato nella televisione italiana partecipando a “Ex on the Beach Italia”, trasmesso su MTV. Nonostante un percorso turbolento e caratterizzato da un temperamento emotivo e sincero, Khady ha lasciato il programma dopo sette episodi, decisione che ha segnato un momento di riflessione nella sua giovane carriera.

Successi nel Modellismo e Riconoscimenti

Dopo il reality, Khady è ritornata alle passerelle, conseguendo un importante traguardo nel 2023 quando ha vinto il titolo di Miss Italiana, un concorso di bellezza nazionale organizzato dalla Astro Agency. Questo riconoscimento non solo ha rafforzato la sua carriera di modella ma ha anche ampliato la sua visibilità su scala nazionale, consolidando il suo status di figura emergente nel panorama dei talenti italiani.

Partecipazione a L’Isola dei Famosi 2024

Il 2024 segna il ritorno di Khady nel mondo della televisione come concorrente de L’Isola dei Famosi. La sua presenza nell’edizione del reality show, insieme a personaggi noti come l’attore Aras Senol e l’ex conduttore di MasterChef, Joe Bastianich, dimostra il suo crescente impatto nel settore. Questa esperienza rappresenta una nuova sfida per Khady, che si cimenta in un ambiente completamente diverso dalle luci della passerella.

Vita Privata

Dal punto di vista personale, Khady ha avuto una relazione con Dario Fabris, commercialista milanese, conclusasi prima del 2021. I due si sono incontrati nuovamente sotto i riflettori di “Ex on the Beach Italia”, rievocando il loro passato insieme. Recentemente, nell’estate del 2023, Khady è stata al centro del gossip per una presunta relazione con il cantante Irama, anche se entrambi hanno negato, mantenendo un profilo discreto sulla loro vita sentimentale.

Sebbene i dettagli finanziari non siano pubblici, è presumibile che il successo nelle passerelle e la visibilità televisiva abbiano notevolmente incrementato il suo potenziale di guadagno. Khady Gueye continua a essere una delle figure più intriganti del panorama mediatico italiano, combinando talento, bellezza e una storia personale di determinazione e resilienza.