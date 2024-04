Quante puntate dura Il Clandestino: quando finisce, date e numero puntate

Dal mese di aprile a maggio 2024, “Il Clandestino” è la serie televisiva che tiene gli spettatori di Rai Uno incollati allo schermo, grazie a un intrigante mix di suspense e investigazione. Con la presenza di Edoardo Leo, già amato dal pubblico per “Ognuno è perfetto”, e il talento emergente di Hassan Shapi, questa produzione promette di scuotere le emozioni degli appassionati di serie TV.





Intrighi e Drammi Personali: La Trama di “Il Clandestino”

Edoardo Leo interpreta il ruolo di Luca Travaglia, un ex ispettore capo dell’antiterrorismo la cui vita è segnata da un passato doloroso. Abbandonato il corpo di polizia dopo un tragico attentato in cui perde la compagna, Travaglia si ritrova a lavorare come buttafuori a Milano, cercando di soffocare il dolore nell’alcol. Il suo destino cambia quando incontra Palitha, interpretato da Hassan Shapi, un enigmatico straniero che lo coinvolge in un vortice di avventure e misteri. La serie dipinge una Milano multiculturale e piena di segreti, mostrando le diverse facce della metropoli lombarda.

Struttura della Serie e Programmazione

“Il Clandestino” si articola in una prima stagione composta da dodici episodi, ognuno della durata di circa 50 minuti. Rai Uno ha scelto una programmazione concentrata, trasmettendo due episodi ogni lunedì sera per sei settimane consecutive, permettendo così una narrazione fluida e avvincente.

Calendario delle Trasmissioni

Ecco il calendario delle trasmissioni di “Il Clandestino” su Rai Uno:

Prima puntata: lunedì 8 aprile 2024

Seconda puntata: lunedì 15 aprile 2024

Terza puntata: lunedì 22 aprile 2024

Quarta puntata: lunedì 29 aprile 2024

Quinta puntata: lunedì 6 maggio 2024

Sesta e ultima puntata: lunedì 13 maggio 2024

Il finale, previsto per il 13 maggio 2024, si annuncia carico di tensione e risoluzioni, chiudendo la stagione con un epilogo che si preannuncia memorabile.

Luoghi delle Riprese

Milano, con le sue straordinarie contraddizioni e la sua indiscutibile bellezza, è la cornice principale delle vicende di “Il Clandestino”. La città diventa quasi un personaggio nella narrazione, con le sue vie imponenti e i vicoli segreti che offrono lo scenario ideale per la storia di Travaglia.

Impatto Culturale e Sociale

Oltre a intrattenere, “Il Clandestino” si propone come un veicolo di riflessione su temi di grande attualità come immigrazione, identità e redenzione personale. Il personaggio di Palitha, un immigrato che porta una nuova prospettiva nella trama, stimola il pubblico a riflettere sull’integrazione e sulla comprensione reciproca in una società sempre più complessa e stratificata.