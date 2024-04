Quando finisce Stasera Tutto è Possibile: numero di puntate e date

Stefano De Martino torna a condurre “Stasera Tutto è Possibile”, la trasmissione di Rai2 che unisce comicità e improvvisazione, promettendo nuove sorprese per l’edizione del 2024. Ecco una panoramica dettagliata delle puntate, gli ospiti e le dinamiche che caratterizzano questa stagione.





Struttura e Novità del Programma

“Stasera Tutto è Possibile” continua a essere un punto di riferimento nel panorama dei comedy show italiani. Con Stefano De Martino alla guida, il programma si riconferma come una fucina di energia e creatività, dove il conduttore apporta il suo inconfondibile stile e carisma. La stagione 2024 è programmata per otto serate ricche di contenuti inediti e improvvisazioni esilaranti, disegnate per coinvolgere il pubblico da casa con humor e leggerezza.

Questa edizione introduce alcune novità nel format, inclusa l’adozione di nuovi giochi e la partecipazione di ospiti internazionali, che arricchiranno ulteriormente le dinamiche dello show.

Calendario di Trasmissione

Le puntate di “Stasera Tutto è Possibile” sono schedulate per ogni lunedì sera, dal 1 aprile 2024 fino al 13 maggio 2024. Ecco il calendario dettagliato delle trasmissioni su Rai 2, che assicura due mesi di intrattenimento continuo:

Prima puntata: lunedì 1 aprile 2024

Seconda puntata: lunedì 8 aprile 2024

Terza puntata: lunedì 15 aprile 2024

Quarta puntata: lunedì 22 aprile 2024

Quinta puntata: lunedì 29 aprile 2024

Sesta puntata: lunedì 6 maggio 2024

Settima puntata: lunedì 13 maggio 2024

Ogni episodio offre un palcoscenico dove celebrità e ospiti a sorpresa si esibiscono in prove di improvvisazione teatrale e sfide di squadra, che costituiscono il cuore pulsante del format.

Durata e Orari delle Puntate

Ogni puntata del programma dura circa tre ore, dalle 21:30 alla mezzanotte e mezza, un orario ideale per un intrattenimento serale che coinvolge tutta la famiglia. Questa durata estesa è pensata per permettere uno sviluppo completo delle varie prove e per garantire un ritmo vivace e coinvolgente per tutto il corso della serata.

“Stasera Tutto è Possibile” ha confermato la sua capacità di catturare l’attenzione del pubblico con una formula che mescola comicità, spontaneità e interazione sociale, confermandosi come uno degli appuntamenti più amati della televisione italiana. La presenza di Stefano De Martino aggiunge un valore aggiunto significativo, confermando il suo ruolo di conduttore affabile e capace di gestire l’imprevedibilità dell’improvvisazione con grande maestria.