L’ex conduttrice Sonia Grey rivela: “Storia con Berlusconi, oggi faccio fortuna su OnlyFans”

L’ex conduttrice di Unomattina, Sonia Grey, racconta la sua nuova vita: da Bolzano a Dubai, passando per il successo su OnlyFans, dove guadagna cifre significative.





Un tempo volto noto della televisione italiana, Sonia Grey, il cui vero nome è Maria Michela Mari, ha intrapreso una strada completamente diversa rispetto al passato. Dopo anni di conduzione in programmi come Unomattina e partecipazioni a trasmissioni di successo, si è allontanata dal piccolo schermo per dedicarsi a un nuovo percorso professionale che l’ha portata a diventare una delle creator italiane più seguite su OnlyFans.

In un’intervista rilasciata a Libero, l’ex conduttrice ha spiegato come questa svolta sia avvenuta nel 2013, quando ha deciso di lasciare il mondo della televisione: “I contratti si abbassavano, il lavoro aveva perso adrenalina. Mi sono detta: bisogna cambiare”. Da quel momento, la sua vita ha preso una direzione completamente diversa. Si è trasferita a Bolzano per vivere con il compagno, un medico specializzato in estetica e metabolismo, con il quale oggi gestisce una farmacia.

Ma è online che Sonia Grey ha trovato una nuova dimensione professionale, riuscendo a costruire un’attività redditizia su OnlyFans. Qui, propone contenuti che spaziano da fotografie in pose sensuali a video dal taglio educativo sul sesso, dove interpreta personaggi come una “sexy professoressa” o una “sexy dottoressa”. “Vendo fotografie in pose ammiccanti e video in cui interpreto una sexy dottoressa o una sexy professoressa che parla, in maniera scientifica, del sesso”, ha spiegato. E i risultati economici non tardano ad arrivare: “Guadagno qualche decina di migliaia di euro al mese”.

Dietro al suo successo c’è una squadra che la supporta, composta anche dal figlio Marco e dalla fidanzata di quest’ultimo. La gestione dei contenuti richiede infatti un’organizzazione ben strutturata per rispondere alle richieste dei fan e mantenere alto l’interesse del pubblico.

La sua nuova vita si divide tra il lavoro online e momenti trascorsi nella tranquillità di Bolzano. “Gestiamo insieme una farmacia, pratichiamo sport, e sei mesi all’anno li passiamo nella nostra villa a Dubai”, ha dichiarato. Una scelta che le consente di bilanciare la dimensione pubblica con quella privata, lontano dai riflettori della televisione.

Nonostante il cambiamento radicale, il passato televisivo di Sonia Grey resta ricco di esperienze significative. Dai suoi esordi a Striscia la Notizia fino alla conduzione di programmi come Unomattina, ha lasciato un segno nel panorama televisivo italiano. E oggi, a distanza di anni, emerge un dettaglio inedito sulla sua vita privata: una relazione con Silvio Berlusconi. “Mi ha sempre voluto bene, è stato importante per me”, ha raccontato. “Quando gli ho detto che avevo conosciuto il mio futuro marito si è fatto da parte, ha capito subito. Noi una coppia? Avevamo una storia e siamo stati insieme per un periodo, ma non ufficialmente”.

Su OnlyFans, oltre ai contenuti dal taglio erotico, Sonia Grey riceve anche richieste particolari da parte dei suoi follower. “Alcuni uomini col pene piccolo mi chiedono di insultarli per le dimensioni e sono disposti a pagare tantissimo”, ha rivelato. Tuttavia, non si tratta solo di erotismo: “Altri mi scrivono per confidarsi e parlare dei loro problemi sentimentali o sessuali. Una specie di seduta psicologica”. Questo aspetto evidenzia come la piattaforma venga utilizzata anche come spazio di dialogo e confronto.

La decisione di reinventarsi come content creator non è stata casuale. Già durante gli ultimi anni in televisione, Sonia Grey aveva intuito il potenziale dei social media: “Li ho studiati, i social. Già negli ultimi anni di tv avevo capito che il futuro sarebbe stato lì”. Una visione lungimirante che oggi le consente di vivere una vita appagante sia dal punto di vista personale che professionale.

Con la sua capacità di adattarsi e reinventarsi, Sonia Grey rappresenta un esempio di come sia possibile trasformare radicalmente la propria carriera senza rinunciare al successo. Dal piccolo schermo alla farmacia di Bolzano, passando per i contenuti digitali su OnlyFans, la sua storia è quella di una donna che ha saputo cogliere le opportunità offerte dai cambiamenti della società e del mercato.