Chi è l’artista Miko Mission e quali sono le sue attività attuali dopo il successo di “The World Is You”

Miko Mission, celebre figura italiana nel panorama musicale, nacque il 16 giugno 1963 a Torino. Si distinse per i suoi successi musicali noti come “The World Is You”, “How Old Are You?”, “Two for Love” e “Toc Toc Toc”. Il percorso artistico di Miko iniziò nel 1980 con le sue esibizioni in svariati locali situati a Torino. Due anni dopo, nel 1982, firmò un contratto con la casa discografica Baby Records che diede vita al suo primo singolo, “The World Is You”.





Questo brano musicale ebbe uno strepitoso successo sia in Italia che in Europa, arrivando in testa alle classifiche musicali in Italia e Svizzera. Seguito da ciò, Miko lanciò il suo primo album intitolato “How Old Are You?” nel 1983. Questo lavoro discografico ottenne un’accoglienza molto positiva sia nel nostro paese che all’estero, raggiungendo primi posti nelle classifiche italiane. Negli anni successivi, Miko ha realizzato diversi album, fra cui “Two for Love” nel 1984 e “Toc Toc Toc” nel 1985. Ha partecipato anche in diversi film e serie TV famose come, ad esempio, “La ragazza del metrò” (1985), “Fantaghirò” (1991) e “Un ciclone in famiglia” (1996). Oggi, Miko continua la sua attività artistica con regolari esibizioni in Italia e all’estero.

La storia di Miko Mission: da Don Miko ai successi attuali

Nel corso degli anni, l’artista precedentemente noto come Don Miko ha partecipato a varie edizioni del Sanremo e ha pubblicato diversi singoli, tra cui una versione italiana di Michelle dei Beatles. Ha collaborato con alcuni grandi nomi della musica, fra cui spicca Valerio Negrini, componente storico dei Pooh, autore per lui del brano “Cade il Mondo”.

Nei felici anni ’80, Don Miko decise di rinnovare il suo stile musicale, mutando il suo pseudonimo in Miko Mission e iniziando a produrre musica dance.

Nel 1984 conseguì grande successo internazionale con il singolo How old are you, ottenendo un enorme popolarità in tutto il continente europeo e primi posti in molte classifiche internazionali. L’anno successivo riesce a replicare lo stesso successo con il brano the World is you, che nel tempo è diventato una vera e propria icona dell’italo disco.

Per tutto l’arco degli anni ’80, Miko continuò a produrre vari singoli come Two for Love, I Believe e molti altri.

Ad oggi, Miko Mission è molto popolare in molte parti dell’Europa e le sue hit sono ancora molto richieste. Nonostante tutto, l’artista continua a esibirsi e a rilasciare nuovi brani e remix per la gioia dei suoi fan.

È indubbio che Miko Mission sia riuscito a portare l’italo disco in giro per il mondo, rivelandosi un grande successo.