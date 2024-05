Chi è il Daniel Sentacruz Ensemble: ‘Ci siamo persi e ritrovati’

Originati nel 1974, i Daniel Sentacruz Ensemble hanno segnato una pietra miliare nel panorama musicale italiano. La formazione del gruppo nasce dall’iniziativa di Ciro Dammicco, Gianni Minuti Muffolini e Gianni Calabria, che si uniscono a Mara Cubeddu, ex voce dei Flora Fauna Cemento e alla cantante modenese Rossana Barbieri. Completano il gruppo Angelo Santori, ex membro dei Raminghi, il suo fratello Bruno Santori, ex componente dei Raminghetti e vari altri artisti del complesso La Zona Verde. Illo gruppo ottiene un primo successo con il singolo di debutto, Soleado, versione instrumental di “Le rose blu” di Dammicco, canzone che li porta alla partecipazione al Festivalbar 1974, seguito da Un sospero, che diventa colonna sonora del celebre spot dell’azienda di grappa Bocchino. Nel 1976 il gruppo si esibisce al ventiseiesimo Festival di Sanremo con la canzone “Linda bella Linda”, che si classifica all’ottavo posto. Alla edizione del 1977 del Festival di Sanremo sono presenti come ospiti con Allah! Allah!, mentre tornano in gara al Festival di Sanremo 1978 con ½ notte.





La storia dei Daniel Sentacruz Ensemble

Il gruppo si presenta al Festivalbar 1977 con il brano Bella mia. Seguono varie modifiche alla formazione e nel 1979 il nome viene abbreviato in Sentacruz, mantenendosi fino al scioglimento nel 1982. Il gruppo si riconfigura come trio nella seconda metà degli anni duemila e torna a far parlare di se in diverse trasmissioni televisive, tra cui I Migliori Anni. Nel 2018, il gruppo ritorna con la formazione composta da Gianni Minuti Muffolini, Mara Cubeddu e Linda Lee, lavorando alla creazione di un nuovo progetto discografico. Il 31 maggio, dopo un silenzio di 30 anni, debuttano con il singolo “Mara e il mare”.

Il pezzo Soleado è diventato un brano di fama mondiale, venduto in oltre cento milioni di dischi ed interpretato da artisti affermati come Placido Domingo, Andrea Bocelli, Bing Crosby, Mireille Mathieu, Charles Aznavour, Demis Roussos e Celine Dion. I Daniel Sentacruz Ensemble hanno espresso la loro soddisfazione per il successo di “Soleado” in un’intervista rilasciata al sito web Recensiamo musica, affermando che le “note blu” fossero la chiave del successo della canzone.

Richiamando gli anni Settanta, i Daniel Sentacruz Ensemble hanno condiviso le loro esperienze iniziali nel mondo della musica, attribuendo a Ciro D’Amico un ruolo centrale nel gruppo. Rossana Barbieri, Gianni Minuti Muffolini e Mara Cubeddu hanno condiviso anche i dettagli dietro la nascita del successo “Soleado”. I Daniel Sentacruz Ensemble hanno parlato anche della loro riunione dopo un periodo di pausa che ha portato a nuove sperimentazioni artistiche.