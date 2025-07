Uomo scomparso inghiottito da un pitone di 8 metri: il ritrovamento sconvolge l’Indonesia

Un tragico episodio ha scosso il villaggio di Majapahut, situato nel sud-est dell’isola di Sulawesi, in Indonesia. Venerdì 4 luglio, La Noti, un uomo di 61 anni, è scomparso mentre si occupava dei suoi polli. L’uomo era uscito di casa come ogni mattina, ma non ha fatto ritorno. Preoccupati per la sua assenza, i familiari e i vicini hanno avviato una ricerca per trovarlo, scoprendo presto indizi inquietanti.





La moto di La Noti è stata rinvenuta abbandonata lungo il ciglio della strada, alimentando ulteriormente l’ansia tra gli abitanti del villaggio. Poco dopo, un pitone di dimensioni eccezionali è stato avvistato in un sottobosco vicino a una casetta. L’animale appariva insolitamente gonfio, dettaglio che ha destato sospetti tra i presenti.

Il serpente è stato catturato e, una volta aperto il suo stomaco, è stato fatto un macabro ritrovamento: il corpo di La Noti era al suo interno, ancora vestito. L’uomo, alto 163 cm, era stato inghiottito interamente dal rettile, che secondo le stime raggiungeva una lunghezza di circa 8 metri. Sebbene le fonti locali abbiano riportato queste dimensioni, è possibile che siano state sovrastimate, dato che la lunghezza media dei pitoni nella regione si aggira intorno ai 6 metri.

I pitoni reticolati, come quello coinvolto in questo caso, sono tra i serpenti più grandi al mondo. Questi animali non utilizzano il veleno per cacciare ma uccidono le loro prede stritolandole e inghiottendole intere. Grazie alla loro capacità di dilatare la mascella e l’apparato digerente, possono ingerire prede fino a tre volte più grandi rispetto alla larghezza della loro testa. Tuttavia, casi in cui i pitoni attaccano esseri umani sono estremamente rari e si verificano solo in circostanze particolari.

Gli esperti non escludono che La Noti possa essere stato vittima di un malore o di un incidente prima di essere inghiottito dal pitone. In situazioni simili, il serpente potrebbe aver colto l’opportunità di un pasto facile senza predare attivamente l’uomo. Questo tipo di comportamento si verifica quando l’habitat umano si sovrappone a quello naturale dei serpenti.

L’espansione delle attività umane nelle aree selvatiche dell’Indonesia sta progressivamente riducendo lo spazio vitale per molte specie animali, inclusi i pitoni reticolati. Questo fenomeno aumenta il rischio di incontri ravvicinati e pericolosi tra uomini e animali selvatici. Sulawesi e altre isole indonesiane come Sumatra sono particolarmente vulnerabili a questi eventi.

Non è la prima volta che un caso simile si verifica in Indonesia. Episodi analoghi sono stati documentati negli ultimi anni nella stessa regione. Gli esperti sottolineano che tali incidenti rappresentano una combinazione di fattori legati alla perdita dell’habitat naturale e all’adattamento delle specie selvatiche alle nuove condizioni ambientali.

Il ritrovamento del corpo di La Noti ha sconvolto la comunità locale e sollevato interrogativi sulla gestione della fauna selvatica nelle aree rurali. Nonostante la rarità di questi eventi, è fondamentale sensibilizzare le comunità che vivono in prossimità degli habitat naturali dei pitoni e adottare misure preventive per evitare tragedie simili.

In conclusione, il tragico destino di La Noti evidenzia la complessità del rapporto tra uomo e natura in contesti dove l’espansione umana mette a rischio l’equilibrio ecologico. La convivenza tra le specie richiede attenzione e rispetto reciproco per garantire sicurezza sia alle persone che agli animali selvatici.