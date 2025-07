Problemi fisici per Jannik Sinner a Wimbledon: il numero uno del mondo si qualifica ai quarti di finale, ma l’infortunio al gomito destro mette in dubbio il suo futuro nel torneo

Londra – Jannik Sinner ha ottenuto l’accesso ai quarti di finale del prestigioso torneo di Wimbledon 2025, ma la sua partecipazione al prossimo match è a rischio. Il tennista altoatesino, attuale numero uno del mondo, ha affrontato un incontro complicato contro il bulgaro Grigor Dimitrov, durante il quale un infortunio al gomito destro ha sollevato preoccupazioni sul suo stato fisico.





L’incidente si è verificato nei primi minuti del match degli ottavi di finale. Nel corso del primo game, Sinner è caduto a terra e ha avvertito un dolore al gomito durante il servizio e i colpi di dritto. Nonostante il fastidio persistente, l’italiano ha continuato a giocare, ricorrendo a un medical timeout nel secondo set per cercare sollievo. Al termine dell’incontro, ha dichiarato: “C’è un po’ di preoccupazione e dipenderà da come reagisco domattina”.

Il match si è concluso in modo insolito. Dopo aver perso i primi due set contro un brillante Dimitrov, Sinner ha beneficiato del ritiro del suo avversario nel terzo parziale. Il bulgaro, visibilmente sofferente per un problema muscolare al petto, ha abbandonato il campo sul punteggio di 2-2, lasciando spazio alle lacrime e agli applausi del pubblico presente. L’italiano ha mostrato grande sportività, augurando il meglio al collega: “È stato molto sfortunato, gli auguro il meglio”.

Nonostante la qualificazione ai quarti di finale, l’attenzione è ora rivolta alle condizioni fisiche di Sinner. Il tennista ha spiegato che la caduta avvenuta nel primo game non sembrava grave inizialmente, ma il dolore si è intensificato durante il match: “Rivedendo le immagini non sembrava grave, ma ho sentito dolore soprattutto quando servivo e colpivo di dritto”. La sua presenza nel prossimo incontro contro lo statunitense Ben Shelton dipenderà dai risultati degli esami medici e da come si sentirà nelle prossime ore. “Sarà fondamentale capire come mi sveglio e fare un check. Vediamo come sto nel corso della giornata, se riesco a tirare due palle. L’obiettivo è essere pronto per mercoledì”.

A complicare ulteriormente la situazione c’è l’assenza del fisioterapista personale di Sinner, Ulises Badio, e del preparatore atletico Marco Panichi, allontanati poco prima dell’inizio del torneo. Secondo alcune indiscrezioni, la decisione sarebbe legata a questioni interne emerse durante il Roland Garros. Nonostante ciò, il tennista italiano ha minimizzato la questione: “Non è un problema non avere il mio fisio personale. Qui ci sono buoni fisioterapisti ATP e anche il dottore è affidabile. Come ho detto, domani faremo una risonanza magnetica per vedere se c’è qualcosa di serio e poi cercheremo di gestire la situazione”.

Il torneo di Wimbledon rappresenta un’occasione importante per Sinner, che punta a consolidare il suo status di numero uno mondiale. Tuttavia, l’infortunio al gomito destro potrebbe influire sul suo rendimento e sulle sue possibilità di proseguire nella competizione. La situazione è incerta e tutto dipenderà dai risultati degli esami e dalla capacità del tennista di recuperare in tempo per il prossimo match.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, i tifosi italiani e gli appassionati di tennis continuano a sostenere Jannik Sinner, sperando in una pronta ripresa e in una performance all’altezza delle aspettative nei quarti di finale.