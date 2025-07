La giovane mamma salentina, Manuela Cassano, di soli 29 anni, è deceduta a seguito di un grave incidente stradale avvenuto sulla litoranea tra Pescoluse e Torre Pali

Non ce l’ha fatta Manuela Cassano, la giovane donna di Presicce Acquarica, coinvolta in un drammatico incidente stradale lo scorso 30 giugno sulla strada provinciale 91, che collega le marine di Pescoluse e Torre Pali, in provincia di Lecce. La 29enne è spirata nelle scorse ore presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove era ricoverata nel reparto di Rianimazione dopo aver subito un delicato intervento chirurgico.





L’incidente si è verificato mentre Manuela Cassano era alla guida della sua Ford C-Max, con i suoi tre figli a bordo. La vettura si è scontrata frontalmente con un Fiat Doblò, su cui viaggiavano una coppia di turisti provenienti dal Piacentino insieme al loro figlio. L’impatto è stato così violento che il Fiat Doblò ha preso fuoco, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Tra i feriti più gravi, oltre alla giovane mamma salentina, figuravano anche gli altri due adulti coinvolti nello schianto, tutti trasportati d’urgenza in ospedale in codice rosso. Fortunatamente, i bambini presenti nei veicoli sono risultati meno gravi e sono attualmente fuori pericolo.

Le condizioni di Manuela Cassano sono apparse critiche fin dal primo momento. Rimasta intrappolata tra le lamiere della sua auto, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarla. Dopo essere stata liberata, la donna è stata trasportata inizialmente all’ospedale di Tricase, dove i medici hanno tentato il tutto per tutto sottoponendola a un intervento chirurgico urgente. Tuttavia, la gravità delle lesioni riportate ha reso necessario il trasferimento al reparto di Rianimazione dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è stata monitorata costantemente.

Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici e le speranze dei familiari, le condizioni della giovane si sono aggravate giorno dopo giorno. Lunedì scorso, i sanitari hanno dichiarato la morte cerebrale della donna, che non ha mai ripreso conoscenza dal momento dell’incidente. In un gesto di grande generosità e altruismo, la famiglia di Manuela Cassano ha deciso di donare i suoi organi per offrire una possibilità di vita ad altre persone.

Lo schianto sulla litoranea tra Pescoluse e Torre Pali ha lasciato una comunità in lutto e sollevato interrogativi sulla sicurezza delle strade provinciali della zona. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagini da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto quella tragica mattina del 30 giugno.

Nel frattempo, amici e conoscenti si stringono attorno alla famiglia della 29enne, ricordandola come una madre amorevole e una persona solare. Il gesto della donazione degli organi, deciso dai familiari in un momento di grande dolore, rappresenta un ultimo atto di generosità che rispecchia il carattere della giovane mamma salentina.

La tragedia di Manuela Cassano si aggiunge a una lunga lista di incidenti stradali che continuano a mietere vittime sulle strade italiane. Gli esperti sottolineano la necessità di interventi strutturali per aumentare la sicurezza delle arterie provinciali e sensibilizzare gli automobilisti al rispetto delle norme del codice stradale.