Chi è Parveen Dusanj, l’ultima moglie di Kabir Bedi: “Condivide il nome con la mia ex, ha dovuto cambiarlo”

L’acclamato attore Kabir Bedi, celebre per il suo ruolo nel film “Sandokan“, ha sposato l”amore della sua vita, Parveen Dusanj, nel gennaio 2016. Precedentemente, Bedi era stato unito in matrimonio con Protima Bedi e Susan Humphreys, aveva avuto una relazione sentimentale con l’attrice indiana Parveen Babi e si era sposato una terza volta con Nikki Vijaykar. La sua attuale consorte, Dusanj, è una ricercatrice e produttrice britannica di origini indiane. Le nozze si sono celebrate sulla famosa scalinata di Piazza di Spagna a Roma, dopo un fidanzamento lungo dieci anni. La cerimonia ha durato tre giorni. Come affermato dall’attore durante un’intervista con il magazine Chi, le coppie erano spiritualmente unite da anni prima del formale matrimonio.





Una panoramica su Parveen Dusanj, la quarta sposa di Kabir Bedi

L’indiano Kabir Bedi ha rivelato in un’intervista con Bollywood Hungama che in passato aveva proposto a Parveen Dusanj di cambiare nome, poiché in precedenza aveva avuto una relazione con un’altra donna di nome Parveen, l’attrice Parveen Babi. Ovviamente, la proposta ha suscitato un fortissimo rifiuto da parte di Parveen Dusanj che con orgoglio ha deciso di mantenere il suo nome.

Parveen Dusanj è orgogliosa dei suoi successi professionali. Ha fatto parte del consiglio di amministrazione del Medway Human Rights and Equality Council e attualmente riveste un ruolo di spicco in una società focalizzata su questioni sociali.

In riferimento alla sua relazione con Kabir Bedi, Dusanj ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio a Piazza di Spagna, uno dei luoghi più simbolici di Roma. Rispetto al suo storico amore, Kabir Bedi, l’attore ha avuto diversi matrimoni e relazioni lunghe 10 anni. Ha avuto una vita sentimentale movimentata nonostante abbia vissuto numerosi amori profondi. Ha tre figli: Pooja e Siddharth, avuti dal suo primo matrimonio con la modella Protima Gupta, e un terzo figlio avuto dalla conduttrice Nikhila Mooolgaoker. Purtroppo, Siddharth si è suicidato nel 1997 dopo essere stato diagnosticato con la schizofrenia.

Per dichiarare il suo amore incondizionato e proporsi a Parveen, Kabir Bedi ha scelto l’incantevole panorama di Piazza di Spagna a Roma. Durante un’intervista, l’attore ha espresso il suo sentimento verso la consorte con queste parole: