Chi è Tommaso Stanzani età, fidanzato, lavoro e dove vive

Tommaso Stanzani, la figura emergente del panorama dello spettacolo italiano, è nato il 21 marzo 2001 vicino a Bologna. Stanzani ha dimostrato di essere dotato sia nel campo del pattinaggio che della danza. La sua passione per il pattinaggio ha radici nella sua infanzia, influenzato dal fatto che entrambi i suoi genitori erano pattinatori. Allo stesso modo, la sua attrazione per la danza si è sviluppata sin da piccolo, e successivamente si è diplomato in liceo di coreografia.





Il cammino di Tommaso Stanzani nel mondo della TV

Dal momento che si è iscritto alla Experience Company della Naima Academy a Genova a 15 anni, il percorso televisivo di Stanzani è iniziato nel 2016 con la sua partecipazione al programma Italia’s Got Talent, allora presentato da Ludovica Comello e valutato dai giudici Nina Zilli, Frank Matano, Claudio Bisio e Luciana Littizzetto.

La carriera di Stanzani ha avuto una svolta quando è stato selezionato come studente nel programma di Maria De Filippi, Amici, raggiungendo la finale grazie al talento riconosciuto dai mentor.

Da quel momento, Stanzani è diventato una presenza fissa negli schermi televisivi, prendendo parte al corpo di ballo di vari spettacoli di rilievo. Ha danzato nelle produzioni di Battiti Live e del concorso televisivo di Milly Carlucci, Il cantante mascherato. Inoltre, ha avuto il privilegio di accompagnare Andrea Bocelli nel suo tour europeo e dal 2023 è un membro del cast di Viva Rai 2 con Fiorello.

Inoltre, è stato incluso nel video musicale di Ermal Meta per la canzone Stelle cadenti, dove si mostra come ballerino.

La riservatezza di Tommaso Stanzani riguardo la sfera privata

Tommaso Stanzani ha mantenuto un livello moderato di segretezza nella sua vita privata. Il suo legame più noto è stato con l’influencer Tommaso Zorzi. Questo legame ha avuto origine durante la partecipazione di Tommaso Stanzani al talent show di Maria De Filippi.

Stanzani ha catturato l’attenzione di Zorzi attraverso le riprese televisive del programma, che ha deciso di incontrarlo dopo la terza puntata serale. Nonostante la loro storia sia terminata nel 2022, la rottura è avvenuta in buoni termini, lasciando un legame di rispetto e affetto reciproco. Nonostante ci siano state voci su un altro possibile interesse amoroso, i dettagli della vita sentimentale di Tommaso Stanzani non sono stati rivelati.

Ancora nessuna informazione è stata resa disponibile riguardo la vita personale dell’artista. Non sappiamo dove risiede attualmente Tommaso Stanzani, ma sappiamo che è cresciuto a Sant’Agata Bolognese, nei pressi di Bologna.