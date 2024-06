Chi era Manuel Volpi, il ragazzo di 19 anni deceduto in un incidente tornando da un torneo di beneficenza

Manuel Volpi, un ragazzo di 19 anni originario di Vigevano, ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale mentre rientrava a casa da un torneo di beneficenza ad Abbiategrasso.





Si chiamava Manuel Volpi il giovane di 19 anni che ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. Originario di Vigevano, in provincia di Pavia, Manuel stava rientrando a casa dopo aver partecipato al torneo calcistico di beneficenza Memorial Gianluca Di Candia.

Il tragico incidente è avvenuto nelle prime ore di lunedì 3 giugno 2024. Manuel era in sella al suo scooter quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva viale Sforza, l’ultimo tratto interno ad Abbiategrasso. Il giovane è uscito di strada, finendo in un campo adiacente, al di sotto del livello della carreggiata.

La dinamica dell’incidente appare chiara: l’impatto è stato estremamente violento, causando ferite mortali a Manuel. La madre del ragazzo, preoccupata per il suo mancato rientro, aveva lanciato l’allarme intorno alle 23 di domenica sera, attivando immediatamente i soccorsi. I carabinieri e i vigili del fuoco, dopo diverse ore di ricerca, hanno rinvenuto il corpo senza vita di Manuel. Nonostante l’intervento tempestivo dei medici e dei paramedici, non è stato possibile fare nulla per salvarlo.

La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane per determinare con precisione le cause del decesso. La notizia ha sconvolto profondamente la comunità di Vigevano, dove Manuel era molto conosciuto e amato. Era un membro attivo della squadra La Sgommata Bmx di Vigevano, che ha voluto ricordarlo con un messaggio affettuoso sulla loro pagina Facebook: “Ciao Manuel, ti ricorderemo sempre così. Tutto il team Bmx Vigevano si stringe con il cuore al profondo dolore della sua famiglia”.

Manuel Volpi, descritto come un ragazzo solare e pieno di vita, aveva trascorso la giornata di domenica partecipando a un evento benefico, dimostrando il suo impegno verso la comunità. Il torneo di beneficenza rappresentava non solo un’occasione per divertirsi, ma anche per contribuire a una causa nobile, riflettendo il carattere altruista del giovane.

L’intera comunità di Vigevano si è stretta attorno alla famiglia di Manuel, esprimendo il proprio cordoglio e offrendo supporto in questo momento di immenso dolore. La perdita di Manuel lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo conosceva, ma il suo ricordo continuerà a vivere attraverso le testimonianze di affetto e le memorie condivise da amici e parenti.

La tragedia di Manuel Volpi ci ricorda quanto sia fragile la vita e quanto sia importante apprezzare ogni momento con i nostri cari. La sua scomparsa prematura è un monito per tutti noi sulla necessità di guidare con prudenza e di prendersi cura l’uno dell’altro.