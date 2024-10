Chi era Tecla Pluda, l’ex insegnante della scuola primaria di Calcinato deceduta in un incidente stradale

Si chiamava Tecla Pluda, la donna morta nel maxi tamponamento avvenuto ieri sera, sabato 19 ottobre, a Calcinato, in provincia di Brescia. La 68enne, originaria di Nuvolera, era ben conosciuta in paese, dove aveva insegnato per molti anni alla scuola elementare ‘Giulia Ferraboschi’. Pluda è stata ricordata anche al raduno degli Alpini a Montichiari, essendo la moglie del Consigliere nazionale Luigi Lecchi. Nell’incidente sono rimaste ferite altre quattro persone, ma in modo non grave.





Il maxi tamponamento a Calcinato

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale, l’incidente è avvenuto intorno alle 20:15 del 19 ottobre. Per cause ancora da chiarire, cinque auto si sono tamponate lungo la Lenese, vicino allo svincolo per la frazione di Prati. Potrebbe esserci stata una violazione di precedenza che ha causato la serie di scontri vicino a una rotonda.

In totale, sono state coinvolte nove persone, che viaggiavano a bordo di cinque auto. Quattro sono state trasportate in ospedale in codice giallo per ulteriori accertamenti, mentre Pluda è stata portata in elisoccorso al Civile di Brescia, dove è morta poche ore dopo.

Pluda era nata a Nuvolera, ma viveva con la sua famiglia a Calcinato, a pochi chilometri dal luogo dell’incidente. In pensione da qualche anno, ha insegnato a lungo alla scuola elementare, dove si occupava anche dell’integrazione degli alunni diversamente abili, partecipava alle attività dell’oratorio ed era madrina del gruppo delle Penne Nere di Calcinato.

La 68enne era sposata con Luigi Lecchi, il presidente del Consorzio di bonifica Chiese e Consigliere nazionale alpino. Era madre di due figlie.