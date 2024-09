“Chi può batterci?”: diretta o registrato, come funziona

“Chi può batterci?”: Al via il nuovo show di Marco Liorni su Raiuno, tra sfide, vip e un montepremi da conquistare. Ecco come funziona.





Questa sera, sabato 21 settembre, Raiuno lancia il nuovo programma “Chi può batterci?”, una trasmissione ideata dalla Direzione Intrattenimento Prime Time. Alla guida del format ci sarà Marco Liorni, il quale non solo condurrà il gioco, ma anche assumerà il ruolo di capitano della squadra dei vip. I partecipanti che riusciranno a trionfare in questa avventura avranno l’opportunità di portare a casa l’intero montepremi. Ma come è strutturato il gioco e chi comporrà la squadra di celebrità?

Nel nuovo show, il pubblico presente in studio avrà l’opportunità di mettere alla prova i sei volti celebri del mondo della televisione, dello sport e dello spettacolo in diverse sfide, dove dovranno dimostrare la loro cultura, abilità e intelligenza. La competizione è organizzata in sei prove, ognuna dedicata a un tema diverso, in cui un vip si cimenterà. Al termine di ogni sfida, il concorrente del pubblico che si sarà mostrato più abile avrà la chance di affrontare la squadra di vip, con la possibilità di vincere un jackpot.

Il gioco si articola in due fasi: nella prima, suddivisa in sei manche, i sei vip e i loro 101 avversari del pubblico risponderanno a cinque domande a risposta multipla. I vip potranno discutere tra di loro per trovare la risposta corretta. Se a sbagliarsi saranno i 101 partecipanti in studio, coloro che hanno dato la risposta errata saranno eliminati. Se invece il colpevole sarà uno dei vip, il muro non verrà intaccato.

Il cast

Nella prima puntata che andrà in onda stasera, la squadra dei concorrenti vip include Romina Power, Max Giusti, Diana Del Bufalo, Pier Paolo Spollon, Ivan Zazzaroni e, naturalmente, lo stesso Liorni. “Chi può batterci?” è scritto da un team di autori composto da Stefano Santucci, Salvo Guercio, Simona Riccardi e Riccardo Favato, con la regia di Cristiano D’Alisera.

Chi conduce

A guidare il programma sarà, come accennato, Marco Liorni. Per il noto presentatore, la stagione si preannuncia ricca di impegni. Oltre a “Chi può batterci?”, dal 3 novembre prenderà le redini del celebre quiz “L’eredità” e, durante le festività, condurrà anche il tradizionale vegliardi di Capodanno in Calabria, uno degli eventi più seguiti nel panorama televisivo italiano.

Marco Liorni ha fatto il suo ingresso nel mondo della televisione su Canale 5, nel contenitore pomeridiano Verissimo, dove inizialmente ha ricoperto il ruolo di inviato. Quando la presentatrice Cristina Parodi è stata assente per maternità, Liorni le è subentrato come conduttore. Da quel momento, ha avuto modo di guidare una varietà di programmi, da Angeli a Real TV, fino a partecipare agli speciali estivi Modamare e alla maratona di beneficenza Trenta ore per la vita. Nel 2000, la sua popolarità esplode con il ruolo di inviato al Grande Fratello.

Il debutto in Rai risale ad aprile 2009, in qualità di inviato nel programma I sogni son desideri, presentato da Caterina Balivo. Dopo vari speciali, nel 2011 inizia il suo percorso come conduttore di Estate in diretta, la versione estiva de La vita in diretta. Dopo aver diretto La vita in diretta assieme a Cristina Parodi, dal 2018 Liorni è alla guida di Italia Sì. Nell’estate del 2019, ha presentato il game show Reazione a catena. Nel 2024, Marco Liorni cederà il programma a Pino Insegno per dedicarsi completamente a “L’eredità”, un gioco ben noto e amato dal pubblico.

Per quanto riguarda la sua vita personale, Marco Liorni è stato sposato nel 1993 con Cristina, dalla quale ha avuto un figlio, Niccolò. Successivamente, nel 2014 ha sposato negli Stati Uniti la sua seconda moglie, Giovanna Astolfi, dalla quale sono nate le figlie Emma e Viola.

Dove vedere il programma e quante puntate ci saranno?

Attualmente è prevista una sola puntata di “Chi può batterci?”. La Rai ha comunicato che si tratta di un test. Se gli ascolti si dimostreranno soddisfacenti, è molto probabile che vengano programmate ulteriori registrazioni del format. Si potrà seguire la trasmissione in prima serata su Raiuno a partire dalle 21:30 e sarà possibile recuperare la puntata anche su Raiplay, per garantire massimo accesso a tutti gli spettatori. Non resta che scoprire come andrà questo nuovo esperimento di intrattenimento!