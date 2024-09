Chiara Ferragni riflette su Fedez e il Pandoro Gate durante le nozze di Veronica Ferraro: “Eri al mio fianco nei momenti più difficili”

Veronica Ferraro ha appena celebrato le sue nozze con Davide Simonetta, momento reso ancor più speciale dalla presenza di Chiara Ferragni. Durante la cerimonia, l’imprenditrice ha pronunciato un discorso emozionante in cui ha ricordato i tempi difficili seguiti al famigerato Pandoro Gate e alla sua separazione da Fedez.





Chiara e Veronica hanno una straordinaria amicizia che dura da ben 17 anni. Durante il matrimonio dell’imprenditrice e Fedez, Ferraro ha ricoperto il ruolo di damigella d’onore. Recentemente, Chiara ha contraccambiato, assumendo il compito di testimone e, a conclusione della cerimonia, ha voluto esprimere la sua profonda gratitudine nei confronti della storica amica, che l’ha supportata in entrambe le fasi della vita: • nei momenti felici e in quelli più complicati.

La Ferragni ha condiviso dettagli di un periodo particolarmente difficile per lei. “Durante il mese di febbraio, uno dei momenti più bui della mia vita, ero in riva al mare a Rapallo con te. In quel momento, mi hai fatto sentire al sicuro”, ha affermato Chiara visibilmente commossa.

Al termine del rito civile, i festeggiamenti hanno preso il via. Dopo un ballo romantico tra i neo sposi sulle note di La prima cosa bella, cantata da Annalisa (ex fidanzata di Davide Simonetta), Chiara ha dedicato un commovente discorso a Veronica. Ha rievocato un ricordo nel quale le due si trovavano a Rapallo sotto un cielo cupo, eccetto per un raggio di sole che si faceva strada tra le nuvole. “Tu mi hai abbracciata e mi hai promesso che avrei ritrovato la luce, proprio come quel raggio di sole”, ha raccontato Ferragni con lacrime agli occhi.

“Col passare del tempo tendiamo a dimenticare le parole delle persone, ma non quelli che ci fanno sentire bene. In questi diciassette anni, tu mi hai sempre fatto sentire protetta. Sei non solo la mia migliore amica, ma anche la compagna di tutte le mie avventure, la spalla su cui piangere e la collega con cui fare follie. Sei una persona unica, e farai sempre parte della mia famiglia”, ha concluso Chiara.

Chiara Ferragni continua a sognare l’amore dopo la sua separazione da Fedez. Sebbene abbia affermato che il suo cuore ha “finalmente ritrovato i battiti giusti”, le voci su un presunto interesse sentimentale nei confronti dell’imprenditore Silvio Campara non sono state confermate ufficialmente. Recentemente, ha espresso il desiderio di tornare a provare sentimenti romantici, come dimostra una delle storie pubblicate su Instagram durante i festeggiamenti: “Posso trovare un amore così?”.

La Ferragni e Campara sono stati avvistati insieme a Forte dei Marmi lo scorso giugno, e si vocifera che abbiano in programma un viaggio in Perù lontano dagli occhi indiscreti dei paparazzi, senza postare nulla sui social media. “Chiara sembra rinata e sprizza energia e positività”, ha rivelato un insider al settimanale Oggi, confermando il buon umore dell’imprenditrice.