Codevigo. Scontro sulla Romea tra vettura e camper, deceduti coniugi. Traffico bloccato

Un grave incidente stradale ha coinvolto un’auto e un camper sulla Romea, provocando la morte di una coppia di anziani e ferendo un uomo tedesco.





Schianto sulla Romea, morti marito e moglie, Ignazio Berto e Giovanna Buso. L’incidente è avvenuto oggi, 9 giugno, intorno alle ore 15 nella zona di Codevigo, di fronte all’hotel Balabuska. Due i mezzi coinvolti: un’auto e un camper.

La coppia, che viaggiava sull’auto, ha perso la vita in questo tragico evento. Ignazio Berto, 81 anni, è morto sul colpo, mentre Giovanna Buso, 76 anni, è deceduta successivamente in ospedale. Al volante dell’auto c’era la donna. La coppia era residente a San Donà. Il conducente del camper, un uomo di origine tedesca, è rimasto ferito.

Da una prima ricostruzione, sembra che l’auto viaggiasse in direzione Padova, mentre il camper procedeva in senso contrario verso Chioggia. L’incidente ha causato notevoli disagi alla viabilità, con code chilometriche lungo la Romea.

Un altro grave incidente è avvenuto a Borso del Grappa, dove un motociclista ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un muretto, perdendo la vita. Anche questo evento ha avuto gravi ripercussioni sulla circolazione stradale.

Le autorità stanno ancora indagando per determinare le esatte cause di entrambi gli incidenti. Nel frattempo, la comunità di San Donà piange la perdita dei suoi concittadini, mentre continuano i lavori per ripristinare la normale viabilità sulla Romea.

Per chiunque avesse informazioni utili o avesse assistito all’incidente, le autorità locali hanno messo a disposizione un numero verde per raccogliere testimonianze. La sicurezza stradale rimane una priorità e si rinnova l’appello alla prudenza alla guida per evitare ulteriori tragedie.