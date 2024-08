Collisione tra auto e SUV nel Vicentino: bimbo di 2 anni perde la vita dopo 18 giorni

Non è sopravvissuto il bambino gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto il 12 agosto sulla statale 47 Valsugana tra Romano d’Ezzelino e Pove del Grappa, nel Vicentino. Il piccolo, che avrebbe compiuto 2 anni a breve, è deceduto venerdì 30 agosto, dopo 18 giorni di sofferenza.





Il bambino, coinvolto in un grave incidente stradale, non ce l’ha fatta dopo 18 giorni di agonia. La famiglia era in viaggio sulla statale 47 Valsugana.

Secondo le ricostruzioni dei media locali, il giorno dell’incidente la famiglia, residente a Torri di Quartesolo, viaggiava a bordo della loro Toyota. Il veicolo si è scontrato frontalmente con un SUV con targa austriaca. L’impatto è stato devastante. Le immagini diffuse dai Vigili del Fuoco mostrano la parte anteriore dell’auto completamente distrutta. Nell’incidente sono rimaste ferite sette persone, incluso il bambino, e una moto di grossa cilindrata è stata coinvolta nel sinistro.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente, estraendo i feriti dalle lamiere contorte. Le condizioni del piccolo erano apparse subito critiche. È stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale, dove è stato ricoverato in Terapia Intensiva a causa delle gravi lesioni riportate. Anche gli altri feriti hanno ricevuto assistenza medica e sono stati portati in ospedale per ulteriori cure. Tutti, tranne il padre del bambino, sono stati dimessi, compresa la madre che, come riportato da Il Gazzettino, ha vegliato il figlio ininterrottamente.

Nonostante gli sforzi dei medici, il bambino è deceduto nel pomeriggio di venerdì 30 agosto. Le indagini per determinare la dinamica esatta dell’incidente e le responsabilità sono in corso. La polizia locale del Bassanese ha già trasmesso tutti i documenti alla Procura di Vicenza.

A seguito del decesso del bambino, il conducente del SUV con targa austriaca è stato denunciato per omicidio stradale. I funerali del piccolo verranno organizzati non appena le autorità daranno il nulla osta, permettendo così ai familiari e agli amici di porgere l’ultimo saluto.