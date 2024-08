Come finisce Cani sciolti: trama e spiegazione finale

Denzel Washington e Mark Wahlberg interpretano due poliziotti coinvolti in una situazione pericolosa dopo un colpo in banca che va terribilmente storto.





In «Cani Sciolti», diretto dal regista islandese Baltasar Kormákur, vediamo le avventure di due poliziotti sotto copertura che, dopo essere stati abbandonati dai loro superiori, si trovano a fronteggiare criminali sempre più minacciosi. A interpretare i protagonisti ci sono Denzel Washington, nei panni di Bobby Trench, e Mark Wahlberg, che veste i panni di Marcus Stigman.

I due personaggi, pur lavorando insieme, sono in realtà membri di una banda di narcotrafficanti messicani, ignari delle vere identità l’uno dell’altro. Mentre Bobby opera per la DEA, Marcus è un ufficiale della Marina degli Stati Uniti. Questa situazione di tensione diventa divertente e intensa proprio perché entrambi sono convinti che il partner sia un criminale.

Le cose si complicano ulteriormente dopo un colpo in banca disastroso. A causa di una serie di eventi inattesi, la loro copertura viene compromessa, mescolando le carte e alterando radicalmente il corso della storia. Con tutti i loro superiori che si tirano indietro, Bobby e Marcus devono imparare a contare solo l’uno sull’altro, utilizzando le abilità apprese dal crimine per cercare di salvarsi.

La trama del film si sviluppa su un periodo di circa 12 mesi, in cui Trench e Stigman lavorano insieme come parte di un’imponente gang di narcotrafficanti. Dopo che tentano di infiltrarsi in un cartello messicano per recuperare milioni di dollari, vengono immediatamente abbandonati dai loro superiori. A questo punto, affrontano il rischio di essere scovati e capiscono che l’unico modo per sopravvivere è collaborare, mettendo in pratica tutto ciò che hanno appreso nel mondo della criminalità.

Perché vedere «Cani Sciolti»? Si tratta di un buddy movie che segue il classico schema in cui due antagonisti devono unire le forze per sopravvivere. La pellicola sfrutta le caratterizzazioni opposte dei due protagonisti, aggiungendo una nota di ironia che pervade tutta la narrazione. Il film mantiene un buon ritmo, ricco di azione, inseguimenti, e scontri spettacolari. Pur abbandonando i tipici scenari islandesi, Kormákur dimostra la sua abilità nel maneggiare un contesto cinematografico più hollywoodiano, creando una sinergia perfetta con i suoi protagonisti. L’attrice Paula Patton offre una performance notevole, interpretando un personaggio sempre in bilico tra dovere e sentimenti. Il risultato è un film avvincente, pieno di suspense e colpi di scena, capace di tenere il pubblico col fiato sospeso fino all’ultimo minuto.