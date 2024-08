Come finisce Sulle orme dell’amore: trama e finale

Tv8 offre la visione di “Sulle orme dell’amore”, una pellicola sentimentale che evoca atmosfere romantiche e coinvolgenti. Questo film, realizzato nel 2023 e con una durata di 82 minuti, è una produzione che proviene direttamente dagli Stati Uniti d’America.





Sulle orme dell’amore film attori

La regia di questo emozionante film è affidata a Damián Romay. I ruoli principali sono interpretati da Jenna Michno nei panni di Claire e Christian Howard nel ruolo di Devan. Il cast si arricchisce anche della presenza di Julia Ford Collier, che interpreta Sydney.

Le riprese sono state effettuate in diverse location degli Stati Uniti, in particolare a Miami e nelle aree circostanti della Florida, dando al film una cornice suggestiva e vivace. La produzione è frutto della collaborazione tra Reel One Entertainment, Sunshine Films Florida e Champlain Media, creando un’affascinante fusione di talenti cinematografici. In ambito internazionale, il film è conosciuto sotto il titolo di “Stepping into Love”.

Sulle orme dell’amore – trama del film in onda su Tv8

La storia ruota attorno a Claire, una giovane curatrice di un museo d’arte che si trova a fronteggiare una crisi economica significativa. Il museo è in grave difficoltà, e Claire è determinata a fare tutto il possibile per evitarne la chiusura. Sognando un progetto di ristrutturazione, Claire desidera conferire al museo una visione moderna e all’avanguardia, così da attrarre nuovamente l’attenzione del pubblico.

Tuttavia, i gusti di Claire sono considerati piuttosto convenzionali e non riescono a rispecchiare le esigenze dell’arte moderna di cui il museo si occupa. Per questo motivo, decide di collaborare alla creazione di una mostra speciale e innovativa, in grado di suscitare l’interesse dell’opinione pubblica e degli specialisti del settore.

Spoiler finale

Per portare a termine questo progetto ambizioso, Claire ha bisogno di un artista di avanguardia capace di realizzare una mostra capace di risollevare le sorti del museo. Nel corso della sua ricerca, Claire scoprirà nuove tecniche artistiche, come la pittura al di fuori dei margini, in un percorso che la porterà anche a scoprire l’amore.

Sulle orme dell’amore: il cast completo

Ecco l’elenco completo del cast di “Sulle orme dell’amore” e i ruoli che i vari attori interpretano:

Jenna Michno come Claire

come Christian Howard come Devan

come Julia Ford Collier come Sydney

come Reed Favero nel ruolo di Rick

nel ruolo di Madison Paige come Emma

come Ricardo Burgos nel ruolo di Victor

nel ruolo di Edward Kemper come Brad

come Lauren Madigan nel ruolo di Peg

nel ruolo di George Akram come Jake

come Shawn Reimer nel ruolo di Alan

nel ruolo di Elizabeth D’Onofrio come Joan

come Michael Massari nel ruolo di Peter

nel ruolo di Valentina Izarra come Reporter

come Tom Copeland nel ruolo di Troy

nel ruolo di Shane Costa come Tony

La pellicola promette di coinvolgere il pubblico con la sua trama avvincente, i suoi messaggi di speranza e di rinascita. La combinazione di arte e romanticismo offre uno spunto affascinante per riflettere sull’importanza delle passioni e delle relazioni nella vita. Non perdete l’occasione di seguire “Sulle orme dell’amore” su Tv8!