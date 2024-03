Come finisce U.S. Marshals – Caccia senza tregua su Canale 20: cast, trama e finale

Nel panorama dei thriller, il 1993 segnò l’arrivo di “Il Fuggitivo”, un vero e proprio capolavoro del genere, salutato con entusiasmo da pubblico e critica per la sua trama avvincente e le sue inaspettate svolte narrative. Dopo il trionfo di questo film, nel 1998 non fu un sequel ma uno spin-off a catturare l’attenzione degli appassionati: “U.S. Marshals – Caccia senza tregua”. Lasciandosi alle spalle la vicenda di Richard Kimble, magistralmente interpretato da Harrison Ford, lo spotlight si sposta su un altro memorabile personaggio: l’agente federale Sam Gerard, portato sullo schermo con maestria da Tommy Lee Jones.





Regia e Produzione: Una Continuità di Successo

Sotto la direzione di Stuart Baird, già noto per il suo lavoro di montatore in pellicole di rilievo come “Superman” e “Skyfall”, e prodotto dagli stessi artefici di “Il Fuggitivo”, “U.S. Marshals” si avvale di una formula narrativa simile al suo predecessore, ma con una prospettiva rinnovata. Questa volta, infatti, il focus è sugli agenti incaricati delle indagini, piuttosto che sul fuggiasco. Il film, con un budget di 45 milioni di dollari, ha riscosso un notevole successo, incassando globalmente oltre 102 milioni di dollari, e confermando la capacità di intrattenere il pubblico con una miscela esplosiva di tensione e azione.

Una Trama Ricca di Colpi di Scena

Ambientato nel solco degli eventi narrati in “Il Fuggitivo”, “U.S. Marshals” vede Sam Gerard e la sua squadra alle prese con la caccia a Mark J. Sheridan, un pericoloso evaso accusato di omicidio. L’indagine si complica quando emerge che Sheridan potrebbe essere coinvolto in un oscuro complotto che va ben oltre il semplice caso di fuga. La tensione tra Gerard e il nuovo arrivato John Royce, interpretato da Robert Downey Jr., aggiunge ulteriore profondità alla narrazione, tessendo una trama ricca di sospetti e alleanze precarie.

Il Cast: Ritorni Illustri e Nuove Presenze

La performance di Tommy Lee Jones, già premiata con l’Oscar per il suo ruolo in “Il Fuggitivo”, è nuovamente al centro della scena in questo spin-off, affiancato da volti noti come Joe Pantoliano e nuovi talenti come Wesley Snipes e Robert Downey Jr., quest’ultimo in un momento particolarmente turbolento della sua carriera. Nonostante le sfide, la dedizione del cast alla realizzazione di scene d’azione autentiche e coinvolgenti contribuisce a rendere “U.S. Marshals” un’esperienza cinematografica memorabile.

Dove Guardare “U.S. Marshals – Caccia senza Tregua”

Per gli appassionati desiderosi di immergersi in questa avventura carica di adrenalinica azione, “U.S. Marshals – Caccia senza tregua” è disponibile su varie piattaforme di streaming, tra cui Rakuten Tv, Chili Cinema, Google Play, Tim Vision e Amazon Prime Video. La flessibilità di visione offerta da queste piattaforme permette di godere del film in alta definizione, assicurando un’esperienza di visione di primo livello.

In conclusione, “U.S. Marshals – Caccia senza tregua” non è solo il seguito di uno dei più grandi thriller mai realizzati ma è un’opera a sé stante che merita di essere scoperta o riscoperta. Tra interpretazioni memorabili, una regia solida e una trama che mantiene il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo, questo film si conferma come un must per gli amanti del genere.

Come finisce il film

Il film “U.S. Marshals – Caccia senza Tregua” si conclude con un’intensa caccia all’uomo che vede il maresciallo Samuel Gerard (interpretato da Tommy Lee Jones) e la sua squadra di U.S. Marshals impegnati nel tentativo di catturare il fuggitivo Mark Sheridan (interpretato da Wesley Snipes). Dopo una serie di eventi carichi di tensione e colpi di scena, il film culmina con l’arresto di Sheridan. Tuttavia, viene anche rivelata l’innocenza di Sheridan rispetto ai crimini di cui era accusato, grazie agli sforzi di Gerard e della sua squadra, che riescono a scoprire la verità dietro al complotto di cui Sheridan era stato fatto oggetto. Alla fine, Sheridan viene arrestato ma con la prospettiva di poter dimostrare la sua innocenza, mentre Gerard e la sua squadra emergono come eroi che si impegnano per la giustizia, indipendentemente dalle sfide che devono affrontare.