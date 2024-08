Concita De Gregorio, le immagini dall’ospedale: “È la terza estate di fila che mi trovo qui”

Concita De Gregorio ha scelto di condividere con i suoi seguaci un momento difficile della sua vita, affrontando il percorso ospedaliero che sta percorrendo da un po’: “Aspettiamo momenti migliori”. La giornalista e scrittrice, infatti, si trova nuovamente in ospedale per il terzo Ferragosto consecutivo, e decide di raccontare la sua esperienza attraverso il suo profilo Instagram, portando alla luce la realtà di chi vive momenti di difficoltà proprio nei giorni che tutti considerano di festa.





Nel suo post, De Gregorio descrive vividamente l’atmosfera che si respira tra chi condivide l’ospedale, inclusi i medici, gli infermieri e i pazienti. “Fra noi, compagne di stanza, medici di turno, infermieri, ausiliari e tanti altri, cerchiamo un piccolo sollievo reciproco”, scrive. Con il suo stile delicato ma incisivo, la scrittrice esprime la solidarietà che si crea fra le persone che si ritrovano a vivere lo stesso, difficile momento. “Ogni ferragosto, sono con chi non ha la possibilità di vivere una vacanza. Non per scelta, ma per mancanza di risorse, di salute, o magari perché in fondo è meglio così; aspettiamo tempi più sereni”. De Gregorio, da vera cronista della vita, non ha mai nascosto la sua malattia, rivelando la sua condizione in una precedente intervista a ‘Belve’ del 14 marzo 2024.

Un momento di condivisione

Concita De Gregorio riesce a trasformare un contesto complesso come quello dell’ospedale in un’opportunità per creare comunità e gioia. Racconta di come lei e gli altri pazienti si scambino foto di tramonti inviate da amici in vacanza, trasformando queste immagini in divertenti tornei di bellezza. “Abbiamo una classifica di tramonti – credo che questa volta vincerà ancora la Grecia”, conclude divertita. La comunicazione che De Gregorio riesce a instaurare tra i pazienti è un esempio di spirito di cooperazione e speranza in un periodo in cui il reparto ospedaliero può sembrare grigio e solitario.

Il suo messaggio prosegue con un pensiero rivolto a chi si trova in una situazione di solitudine: “Agosto in ospedale, per il terzo anno consecutivo, è Ferragosto fra noi: assistenti e compagne di stanza, medici di turno e tutto il personale dedicato. Grazie a chi facilita la nostra vita anche con i piccoli gesti quotidiani. Oggi, per esempio, abbiamo gustato dei budini di vaniglia, un’idea geniale della caposala, che ha reso il nostro pomeriggio più dolce.” L’autrice non dimentica mai di mantenere l’umanità anche nelle piccole cose, riconoscendo gli sforzi di chi la circonda.

Infine, De Gregorio esprime gratitudine per gli amici che la supportano quotidianamente, condividendo storie e foto dal mondo esterno. “Con loro creiamo legami forti, scambiandoci racconti e immagini nei momenti di attesa tra un turno e l’altro”. Concludendo il suo messaggio, condivide un pensiero profondo: “Un grande abbraccio a chi vive l’isolamento, chi è costretto o ritiene di essere rinchiuso nelle proprie emozioni. ‘Siempre que llovió, paró’, dicono in tante parti del mondo, e oggi in ospedale mi ricorda che anche la tempesta più forte ha sempre una fine”. Concludendo con un messaggio di ottimismo e ciak alla speranza, augura a tutti un Ferragosto sereno e leggero, affinché ognuno possa affrontare i propri giorni con un pensiero di tranquillità e luce interiore.