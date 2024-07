Coppia trovata senza vita su una zattera: avevano cercato di attraversare l’Oceano Atlantico con una barca a vela sostenibile

Sarah Packwood e Brett Clibbery sono stati rinvenuti su una zattera di salvataggio sull’isola di Sable dopo essere scomparsi durante una traversata in barca a vela nell’Oceano Atlantico





I corpi senza vita di Sarah Packwood e Brett Clibbery sono stati scoperti a bordo di una zattera di salvataggio sull’isola di Sable, vicino alla Nuova Scozia in Canada. La coppia era scomparsa da sei settimane, dopo essere partita per una traversata oceanica a bordo della loro barca a vela ecologica. Sarah e Brett avevano lasciato la Nuova Scozia su una barca di 13 metri, alimentata da pannelli solari e batterie elettriche, diretti verso le isole Azzorre. Il viaggio, che sarebbe dovuto durare 21 giorni, si è concluso in tragedia. “Mi mancheranno per sempre, nulla potrà colmare il vuoto che hanno lasciato,” ha scritto il figlio James su Facebook, confermando la triste notizia.

Le cause dell’incidente che ha coinvolto Sarah e Brett non sono ancora chiare. La Royal Canadian Mounted Police ha dichiarato alla BBC che le indagini sono in corso. Secondo il sito di notizie Saltwire, una delle ipotesi è che la barca possa essere stata colpita da una nave cargo ignara della collisione. Nonostante le ricerche, né la guardia costiera canadese né gli aerei militari sono ancora riusciti a individuare il relitto.