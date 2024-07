Cosa desiderano gli uomini a letto? La “Hawk tuah girl” spopola su internet

Haily Welch, una ventenne del Tennessee, è diventata un’improvvisa star del web grazie a una risposta decisamente esplicita data durante un’intervista. Intervistata da un duo di Youtuber “di strada” insieme ad alcune persone fermate casualmente per parlare di sesso ed esperienze passate, Haily ha risposto alla domanda “cosa fa impazzire gli uomini al letto?” con un’onomatopea inequivocabile: “Devi fare quell’Hawk tuah e sputarci sopra a quel coso, mi capisci?”.





Il video dello “sputo” diventa virale

Il video della “Hawk tuah girl”, come è stata soprannominata Haily, è diventato virale in poche ore, generando milioni di visualizzazioni, meme e ospitate in show televisivi. La risposta spontanea e un po’ irriverente di Haily ha catturato l’attenzione del pubblico, trasformandola in un fenomeno di costume.

Haily Welch firma accordi di merchandising

La popolarità di Haily Welch è stata tale da trasformarla in un vero e proprio brand. Secondo le indiscrezioni dei media americani, la ragazza avrebbe firmato accordi di merchandising del valore di 65mila dollari per la vendita di cappellini con l’ormai iconica onomatopea. L’azienda di berretti da camionista “Fathead Threads” ha dichiarato di aver venduto già più di 2mila pezzi e, secondo Rolling Stones, Haily starebbe valutando l’idea di far diventare il suo tormentone un marchio registrato, reclamandone il copyright.

Haily Welch sale sul palco di un concerto e partecipa a un podcast

A poche ore dall’intervista, in rete si erano già diffuse varie voci sulla giovane Haily, incluso il fatto che lavorasse come insegnante e che suo padre fosse un predicatore. Voci smentite presto dalla ragazza, che ha infiammato la folla salendo sul palco del cantautore Zach Bryan durante un concerto. Da lì, la “Hawk tuah girl” è stata invitata a partecipare al video-podcast condotto dalla fidanzata del cantante, soddisfacendo almeno in parte l’ondata di spasmodica curiosità nei suoi confronti.La vicenda di Haily Welch dimostra come, in un mondo sempre più connesso e veloce, una semplice risposta fuori dagli schemi possa trasformarsi in un fenomeno virale, catturando l’attenzione di milioni di persone e generando inaspettate opportunità.

La “Hawk tuah girl” è diventata un simbolo di spontaneità e irriverenza, un’icona della cultura pop che ha saputo sfruttare la sua improvvisa popolarità per creare un brand e una carriera.Tuttavia, il successo di Haily Welch solleva anche alcune riflessioni sul ruolo dei social media e sulla velocità con cui le persone possono diventare famose. La ragazza, da semplice ventenne, si è trovata catapultata sotto i riflettori, con tutto ciò che ne consegue in termini di attenzioni e pressioni. È importante che Haily sappia gestire questa situazione con saggezza e maturità, mantenendo i piedi per terra e coltivando il suo talento e la sua personalità oltre il semplice tormentone.