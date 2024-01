Derek Draper, Il Lutto: Kate Garraway Annuncia la Morte del Marito per il Long Covid

Una tragica notizia ha colpito il mondo dell’informazione e della politica britannica: Derek Draper, ex consigliere politico e marito della conduttrice e giornalista Kate Garraway, è scomparso a causa delle complicazioni legate al long Covid. Il dramma ha colpito la coppia che ha dovuto affrontare una lunga e difficile battaglia contro le conseguenze devastanti del virus.

Derek Draper, 56 anni, aveva contratto il Covid-19 nel marzo del 2020 e da allora aveva lottato per riprendersi dalle gravi conseguenze del virus. Nel dicembre dello scorso anno, ha subito un arresto cardiaco che ha ulteriormente complicato la sua situazione. Questo tragico evento è stato reso noto dalla moglie, Kate Garraway, attraverso un post su Instagram.

Nelle parole di Kate Garraway: “Mi dispiace dovervi dire che il mio caro marito Derek è morto. Come alcuni di voi sapranno, è stato gravemente malato a seguito di un arresto cardiaco avvenuto ai primi di dicembre che, a causa dei danni inflitti dal Covid nel marzo 2020, ha provocato ulteriori complicazioni.”





L’Amore e il Sostegno di Kate

Kate Garraway ha condiviso l’immensa tristezza della sua perdita e ha espresso la gratitudine per il personale medico che ha cercato disperatamente di salvare la vita di Derek. Ha anche ringraziato il pubblico e i fan per il loro sostegno durante questo difficile percorso. La giornalista ha raccontato come sia stata al fianco del marito nei suoi ultimi momenti e come le sue mani erano lì per stringere quelle di Derek quando è deceduto.

Un Messaggio di Cordoglio Universale

La notizia della morte di Derek Draper ha scosso molti, inclusi politici e personaggi famosi. L’ex primo ministro Tony Blair, con cui Draper aveva lavorato negli anni ’90, ha elogiato il suo talento politico e la sua gentilezza. Anche il celebre cantante Elton John ha espresso il suo dolore per la perdita.

Un Passato di Successi

Derek Draper è stato una figura di spicco nel mondo politico britannico negli anni ’90, lavorando per il New Labour e contribuendo alla fondazione dell’organizzazione “Progress”. Dopo una fase negli Stati Uniti, ha intrapreso una nuova carriera come psicoterapeuta.

La sua morte è una triste testimonianza degli effetti duraturi e devastanti del Covid-19 e del long Covid, che continuano a colpire le persone in tutto il mondo.