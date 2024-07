Desidera un sedere più voluminoso: si sottopone a chirurgia e muore a 33 anni

Una terribile tragedia ha sconvolto il mondo della moda e dei social network, dopo la morte di una modella e influencer 33enne in Brasile, a seguito di un intervento chirurgico per ingrandire i glutei.Secondo le prime ricostruzioni, Aline Ferrera si era sottoposta a un BBL (Brazilian Butt Lift) lo scorso 23 giugno. Dimessa lo stesso giorno, la donna sembrava stare bene, ma solo 3 giorni dopo è svenuta a causa di un forte dolore addominale, senza più riprendere conoscenza.





Dopo giorni di agonia e due arresti cardiaci, Aline è deceduta il 2 luglio.Gli esami post mortem hanno rivelato la presenza di tracce di polimetilmetacrilato, una sostanza simile al vetro, nella zona interessata dall’intervento. Questa sostanza era utilizzata in passato per la produzione di lenti a contatto e attualmente è impiegata in vari settori, come l’automotive e l’edilizia.La clinica in cui è avvenuto l’intervento, tuttavia, sostiene di non aver mai utilizzato tale materiale, attribuendo la morte della modella a “un’infezione dovuta alle lenzuola presenti a casa della vittima“.

Nel frattempo, la polizia sta indagando sulla vicenda e la struttura sanitaria è stata posta sotto sequestro.Questa tragedia pone l’accento sull’importanza di una maggiore regolamentazione e controllo nel settore della chirurgia estetica, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo di materiali e procedure sicure. Inoltre, evidenzia la necessità di una maggiore consapevolezza da parte dei pazienti sui rischi e le possibili complicanze di tali interventi.

La scomparsa di Aline Ferrera ha sconvolto la sua famiglia, i suoi fan e l’intera comunità dei social network. La sua storia servirà da monito per tutti coloro che si sottopongono a interventi di chirurgia estetica, sottolineando l’importanza di affidarsi a professionisti qualificati e strutture sanitarie affidabili, al fine di evitare tragedie simili in futuro.