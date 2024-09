“Devastata dalla vita”: Emma, il dramma prima di partire – (VIDEO)

La cantante esprime il suo disagio sui social, tra frustrazione e ironia, condividendo la sua esperienza con la fobia aerea.

Emma Marrone, l’acclamata cantante e ex vincitrice di Amici e Sanremo, ha recentemente condiviso un video virale su TikTok, svelando il suo dramma personale riguardante la paura di volare. Questa barriera psicologica, nota anche come aerofobia, colpisce milioni di persone nel mondo, e non risparmia nemmeno le celebrità. Emma ha deciso di far luce sulla sua esperienza, parlando della sua difficile relazione con gli aerei.





Nel video pubblicato il 26 settembre, la cantante ha dichiarato: “Invidio tutte le ragazze in aeroporto che si dedicano alla loro beauty routine. Io, da parte mia, non riesco nemmeno a pensare a farmi una maschera. Sono seduta in un angolo a recitare il rosario per cercare di non avere attacchi di panico”. La frustrazione di Emma è palpabile: “Ogni volta che devo imbarcarmi su un volo, mi sento completamente distrutta dalla vita.” Questo approccio diretto e onesto ha colpito molti, facendo crescere il numero delle visualizzazioni e dei commenti sul suo post, che ha già superato i 2,7 milioni in sole 24 ore.

La fobia aerea è un problema comune, e in Italia, le statistiche mostrano che circa il 78% degli italiani preferirebbe rimanere a terra piuttosto che compiere un viaggio in aereo. Ma quali possono essere le motivazioni dietro questo timore? Le origini di tale paura possono essere varie e spesso sono legate a esperienze personali, a fattori culturali o anche a una predisposizione genetica.

Emma Marrone: la difficoltà di affrontare il volo

Molte persone, tra cui Emma, si confrontano con sintomi ansiosi prima di un volo. Questi possono manifestarsi attraverso tachicardia, sudorazione, vertigini e tremori. Nei casi più gravi, la paura di volare può portare addirittura a crisi di panico, e tale condizione può rivelarsi un vero e proprio ostacolo per chi deve viaggiare per motivi di lavoro. I consigli e i suggerimenti ricevuti dai follower di Emma includono rimedi naturali e tecniche di rilassamento, come la meditazione e la respirazione profonda, che possono aiutare a gestire l’ansia.

Molti di coloro che condividono l’esperienza di Emma suggeriscono di prepararsi mentalmente prima del volo, di ascoltare della musica rilassante o di portare con sé oggetti che ricordano momenti felici. Alcuni consigliano persino di consultare un professionista qualora la paura diventi troppo opprimente. La reazione della community online è stata notevole, dimostrando così che la solidarietà tra artisti e fan può fare la differenza, non solo nel mondo della musica, ma anche in momenti di vulnerabilità condivisa.

La vulnerabilità della Marrone ha ispirato un dibattito più ampio sulla salute mentale e sull’importanza di affrontare le proprie paure. La forza di Emma sta non solo nel suo talento, ma anche nel suo coraggio di esporsi e di assumere un ruolo attivo nell’aiutare altri a confrontarsi con simili difficoltà.

