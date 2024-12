Diego Pezzimenti perde la vita a 24 anni in un incidente, l’amico era senza patente

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 dicembre lungo la strada provinciale Velletri-Nettuno, anche nota come via dei Cinque Archi. L’impatto ha coinvolto una Fiat Cinquecento con a bordo quattro giovani. Purtroppo, a perdere la vita è stato Diego Pezzimenti, un ragazzo di ventiquattro anni. Il conducente del veicolo, un ventitreenne che guidava senza patente, potrebbe ora essere indagato per omicidio stradale.





Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 5+800 della provinciale, in un tratto rettilineo poco prima dell’incrocio con via Passo dei Coresi. Sembra che l’auto abbia perso il controllo per cause ancora da accertare, finendo contro un muro e ribaltandosi. Il gruppo di amici stava tornando a casa dopo aver trascorso la serata insieme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Velletri, che stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. La chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 ha segnalato l’incidente come particolarmente grave, coinvolgendo più persone. I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma per Diego Pezzimenti non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto salvarlo.

Gli altri tre giovani a bordo del veicolo, compreso il conducente, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale e si trovano in condizioni critiche. Le loro prognosi restano riservate.

Dalle informazioni raccolte finora, sembra che il ventitreenne alla guida non avesse mai conseguito la patente di guida. Questo dettaglio potrebbe rappresentare un elemento chiave nelle indagini e nelle eventuali responsabilità penali. La guida senza patente è un reato che, in caso di incidenti mortali, può aggravare ulteriormente la posizione del conducente.

Il tragico evento ha scosso profondamente la comunità locale e i familiari delle vittime. Diego Pezzimenti era molto conosciuto tra i suoi coetanei e la notizia della sua scomparsa ha suscitato grande dolore e incredulità. Uno degli amici della vittima, visibilmente scosso, ha dichiarato: “Non riesco a credere che Diego non sia più con noi. Era una persona solare, sempre pronta a regalare un sorriso.”

Le indagini degli inquirenti proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto. Al momento non sono esclusi fattori come l’eccesso di velocità o eventuali distrazioni al volante. La strada provinciale Velletri-Nettuno, pur essendo un tratto rettilineo, è già stata teatro di altri incidenti in passato, spesso dovuti a imprudenze o condizioni stradali non ottimali.

Un testimone che abita nei pressi del luogo dell’incidente ha raccontato: “Ho sentito un forte rumore nella notte e sono uscito subito per vedere cosa fosse successo. La scena era terribile, l’auto era completamente ribaltata.” Questo racconto potrebbe fornire ulteriori elementi utili agli investigatori per comprendere meglio le circostanze dell’impatto.

Il ventitreenne alla guida potrebbe ora affrontare accuse pesanti. In Italia, il reato di omicidio stradale prevede pene severe, soprattutto se si dimostra che il conducente abbia agito con negligenza o violando il codice della strada. La mancanza della patente rappresenta già una violazione grave e potrebbe aggravare ulteriormente la sua posizione legale.

Intanto, i familiari delle vittime attendono con ansia aggiornamenti sulle condizioni degli altri ragazzi coinvolti nell’incidente. I medici stanno facendo il possibile per stabilizzare i feriti, ma la situazione resta critica.

La comunità di Velletri si è stretta attorno alla famiglia di Diego Pezzimenti, esprimendo solidarietà e vicinanza in questo momento di profondo dolore. Un amico di famiglia ha dichiarato: “Diego era un ragazzo d’oro, sempre disponibile con tutti. È una perdita enorme per tutti noi.”

Il caso ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le regole del codice della strada. La guida senza patente non solo mette a rischio chi è al volante, ma anche gli altri utenti della strada. Gli esperti sottolineano l’importanza di campagne di sensibilizzazione rivolte ai giovani per prevenire tragedie simili.

Le autorità locali hanno annunciato che intensificheranno i controlli su quella tratta stradale per prevenire ulteriori incidenti. La provinciale Velletri-Nettuno è spesso percorsa da automobilisti a velocità elevate, nonostante i limiti imposti.