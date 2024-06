Diventare Karl Lagerfeld: la storia dei celebri stivali rossi dello stilista

Quando si parla di personaggi del mondo dello spettacolo, costantemente esposti ai riflettori, una delle prime preoccupazioni è l’apparenza: come presentarsi al mondo per esprimere al meglio la propria personalità. Questo aspetto è ancora più accentuato nelle figure di spicco della moda di fama internazionale, come mostrato nella serie originale Disney+, Becoming Karl Lagerfeld. La serie, molto discussa, potrebbe ben presto avere una seconda stagione. Protagonista è il famoso stilista tedesco, interpretato da Daniel Brühl, che fa la sua entrata in scena con appariscenti stivali rossi. Le dichiarazioni della costumista della serie e la storia degli stivali rossi indossati dall’attore nei panni di Karl Lagerfeld offrono un’interessante prospettiva sul lavoro sartoriale dietro le quinte.





Becoming Karl Lagerfeld: Dichiarazioni della Costumista

In un’intervista rilasciata alla rivista di moda Vogue World Paris durante il lancio su Disney+ della serie biografica Becoming Karl Lagerfeld, la costumista belga Pascaline Chavanne ha discusso il processo creativo dietro gli abiti indossati da Daniel Brühl e dal resto del cast. Tra i vari nomi e marchi del mondo della moda, Chavanne ha rivelato il lavoro di ricostruzione dell’armadio del Kaiser Karl. Collaboratrice da lungo tempo del regista François Ozon, Pascaline ha vinto ben due premi César – uno per Renoir di Gilles Bourdos nel 2014 e un altro per L’ufficiale e la spia di Roman Polanski nel 2020, su un totale di undici nomination. Ecco alcune delle dichiarazioni rilasc iate da Pascaline Chavanne:

“Dopo aver fatto un’enorme quantità di ricerche ed essere stata coinvolta nel mondo di Karl Lagerfeld e della scena della moda parigina degli anni ’70, è stato per me molto importante prendere le distanze e creare il mio universo personale per la serie. Non volevo lasciarmi influenzare dal Kaiser, restando però il più rispettosa possibile. Questo non vuol dire copiare esattamente, piuttosto cogliere l’anima del personaggio, o almeno non tradirla. Dovevo anche considerare l’attore che interpreta il ruolo: Daniel Brühl non è Karl Lagerfeld. È l’incontro tra attore e personaggio che guida le mie scelte. Questa è una fiction, non un documentario, quindi sì, andava reinterpretato.”

Becoming Karl Lagerfeld: Gli Stivali Rossi Iconici

La costumista belga responsabile dei look del cast della serie Becoming Karl Lagerfeld ha dichiarato senza esitazione che il personaggio più complesso da vestire è stato proprio il Kaiser Karl, interpretato da Daniel Brühl. La serie si concentra sulla fase iniziale della sua carriera, quando collaborava con la maison francese Chloé per Gaby Aghion, coprendo l’arco narrativo dei sei episodi. Pascaline Chavanne ha realizzato un dettagliato lavoro di ricostruzione degli outfit del giovane Karl Lagerfeld, prima che ottenesse fama mondiale.

Tra i primi look sfoggiati da Daniel Brühl, uno degli accessori più iconici sono stati gli stivali rossi. Nel pilot della serie, Lagerfeld entra in un locale gay a luci rosse di Parigi, frequentato anche dal suo futuro amante, Jacques de Bascher. L’inquadratura degli “stivali da pirata” in vernice rossa mette in risalto il suo outfit unico, facendolo distinguere tra gli altri uomini nel locale e attirando l’attenzione di Jacques.

Questi stivali iconici sono ispirati a un modello disegnato da Karl Lagerfeld per Chloé, secondo Pascaline Chavanne. Gli stivali pirata, alti fino al ginocchio, rispecchiano l’idea del mercenario prêt-à-porter, una metafora per Lagerfeld agli esordi, visto come un pirata della moda. Questo modello di stivale è diventato un autentico marchio di riconoscimento per lo stilista.

“Becoming Karl Lagerfeld” non è solo una celebrazione della moda, ma anche un viaggio attraverso l’evoluzione personale e professionale di una icona. La serie offre uno sguardo approfondito nel mondo della moda e nell’anima di uno degli stilisti più influenti del nostro tempo.