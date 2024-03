Domenica In: Il cammino di Cattelan verso la fama

Oggi domenica 3 marzo torna in onda Domenica In condotto dalla talentuosa Mara Venier. Tra gli ospiti presenti, c’è Alessandro Cattelan, che ha raggiunto la fama grazie al suo percorso nel mondo della conduzione televisiva. Inizialmente, ha debuttato nel 2001 su VIVA con il programma Viv.it, diventato successivamente Play It nel 2002. Nel 2003, ha condotto il programma per bambini Ziggie su Italia 1 insieme all’omonimo pupazzo e a Ellen Hidding.





Mara Venier è la conduttrice carismatica di Domenica In. La sua esperienza nel mondo della televisione italiana e la sua capacità di mettere a proprio agio gli ospiti hanno reso il programma uno dei più amati dal pubblico. La padrona di casa sa coinvolgere il suo pubblico creando un’atmosfera familiare e accogliente che fa sentire tutti a casa. La sua personalità solare l’ha resa una vera icona della televisione italiana.

