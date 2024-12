Don Matteo 15 è confermato, anticipazioni e periodo di trasmissione. Ruggeri: “Don Massimo attraverserà un momento difficile, Diego e Giulia rientreranno”

La popolare fiction Don Matteo continuerà con una quindicesima stagione, con Raoul Bova nuovamente nei panni di Don Massimo. Le nuove puntate, attualmente in fase di scrittura, sono attese per la primavera del 2026. Il supervisore alla sceneggiatura, Mario Ruggeri, ha condiviso dettagli sul futuro della serie, sugli sviluppi della trama e sul cast che continuerà a includere personaggi come Nino Frassica (Cecchini) e Nathalie Guetta (Natalina), nonché i nuovi ingressi Eugenio Mastrandrea (Diego), Federica Sabatini (Giulia) e Gaia Messerklinger (Vittoria).





Il finale della quattordicesima stagione, in onda giovedì 19 dicembre, ha visto Cecchini scoprire la verità sulla morte di sua figlia Patrizia, mentre Don Massimo si trova di fronte a una minaccia mortale. Ruggeri ha spiegato: “Cecchini attraverserà una crisi profonda, mentre Don Massimo sarà al centro di un momento cruciale. Vogliono ucciderlo.”

Le riprese e la scrittura della nuova stagione

Secondo Ruggeri, la fase di scrittura è iniziata lo scorso autunno, con l’obiettivo di proporre una trama che la Rai possa approvare nei prossimi mesi. “Rispetto al passato è più semplice, poiché ora abbiamo una base consolidata di personaggi”, ha dichiarato. Le riprese sono previste per aprile-maggio 2025, in vista della consueta messa in onda primaverile l’anno successivo.

Evoluzione del personaggio di Don Massimo

Il personaggio di Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, continuerà a essere messo alla prova. Ruggeri ha sottolineato: “A differenza di Don Matteo, che era serafico, Don Massimo funziona quando è in crisi. La quindicesima stagione lo vedrà affrontare errori e conflitti interiori.” Questa direzione narrativa segna una rottura con il modello di Don Matteo, interpretato da Terence Hill, che incarnava l’archetipo dell’angelo viaggiatore, imperturbabile e distante dai turbamenti terreni.

Le storie d’amore e i legami tra i personaggi

La nuova stagione continuerà a esplorare il rapporto tra Diego e Giulia, due personaggi che hanno conquistato il pubblico nella quattordicesima stagione. “Bisogna vedere se staranno insieme o meno, ma non c’è solo la linea sentimentale da raccontare”, ha spiegato Ruggeri. Anche il rapporto tra Anna (interpretata da Maria Chiara Giannetta) e Marco (Maurizio Lastrico) sarà nuovamente al centro di alcune trame, pur con le incertezze che caratterizzano questa coppia.

Ruggeri ha commentato le dichiarazioni di Nathalie Guetta, che in passato aveva espresso il desiderio di lasciare la serie: “Ha i suoi momenti di crisi, ma poi rientra. Bisogna metterla al centro un po’ di più, è una promessa che le farò.” Natalina resta uno dei pilastri della serie, un simbolo di continuità che contribuisce al senso di famiglia caro agli spettatori.

Il ritorno di Terence Hill

Durante la quattordicesima stagione, i fan hanno potuto rivedere Terence Hill nei panni di Don Matteo, seppur attraverso immagini di repertorio. Ruggeri ha spiegato: “La storia prevedeva che il senso di colpa di Cecchini si manifestasse come un ricordo di Don Matteo. L’idea iniziale era far vedere solo un uomo in bicicletta, ma abbiamo deciso di utilizzare materiale d’archivio.”

Ruggeri ha sottolineato l’evoluzione della serie, che negli anni ha ampliato il proprio registro narrativo, includendo commedia, trame sentimentali e storie teen. Questo approccio ha permesso alla fiction di conquistare un pubblico più vasto. “Anche se Terence Hill è andato via, Don Matteo resta una casa accogliente grazie ai personaggi storici come Cecchini e Natalina”, ha dichiarato.

Un elemento centrale della quattordicesima stagione è stato il mistero intorno alla morte di Patrizia Cecchini, la figlia del maresciallo. Ruggeri ha spiegato che l’idea è nata dall’introduzione di Martina, figlia di Patrizia e del capitano Tommasi: “Abbiamo costruito una linea teen intorno a Martina e poi abbiamo deciso di esplorare il passato di Patrizia.” L’episodio che ha svelato la verità sulla sua morte è stato descritto come straordinario e fuori dagli schemi, con Cecchini completamente assorbito dall’indagine.

Il futuro della serie

Tra gli elementi che potrebbero essere esplorati nelle prossime stagioni, Ruggeri ha accennato alla possibilità di riportare in scena personaggi dal passato, come Laura Respighi, interpretata da Milena Miconi. Tuttavia, queste decisioni dipendono anche da questioni produttive: “Chiedo sempre alla produzione chi possiamo includere nella trama. Una volta definiti gli ingredienti, andiamo avanti.”

Con una trama che si evolve e un cast affiatato, Don Matteo si prepara a conquistare nuovamente il pubblico con la quindicesima stagione. Raoul Bova, Nino Frassica, Nathalie Guetta e il resto del cast saranno pronti a intrecciare nuove storie ricche di emozioni, confermando il successo di una delle serie più amate della televisione italiana.