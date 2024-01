Doppia tragedia familiare: mamma muore di crepacuore dopo la perdita del figlio

Una terribile tragedia ha colpito una famiglia fiorentina durante le recenti festività natalizie, portando alla morte di un figlio e, poi, della madre in un susseguirsi di eventi drammatici. Alessio Anzaldi, un noto rugbista di 46 anni nel panorama sportivo fiorentino e toscano, è scomparso a causa di una broncopolmonite che ha colpito duramente, pochi giorni prima di Natale. Inizialmente, i sintomi sembravano riconducibili a un’influenza comune, ma la situazione si è rapidamente aggravata.

Il giovane atleta ha cercato aiuto presso la guardia medica di Vaglia, ma la sua condizione è peggiorata nel corso del tempo, costringendolo a un ricovero d’urgenza presso l’ospedale di Borgo San Lorenzo, nel reparto di rianimazione. Nonostante le cure mediche, Alessio Anzaldi è purtroppo deceduto il 5 gennaio a causa di una broncopolmonite e di una conseguente sepsi, lasciando la comunità sportiva e familiare addolorata.

La madre, una donna di 66 anni, ha avuto un grave malore quando ha appreso delle critiche condizioni del figlio ed è stata anch’essa trasportata d’urgenza all’ospedale di Borgo San Lorenzo. Qui, purtroppo, ha perso la vita a causa di un infarto, rivelatosi fatale.





La notizia di questa doppia tragedia ha scosso profondamente la comunità di Vaglia e ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio e sostegno per la famiglia colpita da questa terribile perdita. Il rugbista Alessio Anzaldi è stato ricordato con affetto da ex compagni di squadra e dai presidenti delle squadre di rugby di Firenze. La salma di Alessio è stata esposta per un ultimo saluto presso le cappelle OFISA a Firenze, e i funerali si terranno nella chiesa di Santa Croce a Quinto a Sesto Fiorentino il prossimo 9 gennaio alle ore 14.

Questa tragica vicenda ha scosso non solo il mondo dello sport ma anche la comunità locale, dimostrando quanto profonda sia l’emozione di fronte a una doppia perdita come questa.