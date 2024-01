Giuseppe Giordano: Età, Figli e Professione del Marito di Marina Occhiena

Giuseppe Giordano, il marito di Marina Occhiena, la celebre cantante dei Ricchi e Poveri, ha 73 anni ed è nato a Tripoli, sebbene risieda attualmente a Roma. Di professione è ginecologo, con una carriera medica che ha seguito un cammino distinto rispetto alla fama della moglie nel mondo della musica.

Giuseppe Giordano e Marina Occhiena hanno fatto la conoscenza nella prima metà degli anni ’90 e hanno unito le loro vite nel 1997, quando Marina aveva 47 anni. In quell’anno è nato il loro unico figlio, di nome Gionata.

In un’intervista rilasciata a Domenica In, Marina ha descritto il marito come una persona dolce, abituata a gestire e dirigere, ma non a comandare. Ha espresso gratitudine per l’amore e il supporto che Giuseppe offre nella loro relazione, oltre a essere il suo compagno di vita.





Per quanto riguarda Marina Occhiena, è nata a Genova il 19 marzo 1950. Nel 1967, a soli 17 anni, è entrata a far parte del gruppo musicale “I Ricchi e Poveri”, che sarebbe diventato uno dei simboli della musica leggera italiana negli anni ’70 e ’80.

Durante i primi anni della sua carriera, Marina ha avuto una relazione con il cantante Franco Califano. Nel 1981, ha lasciato il gruppo “I Ricchi e Poveri”. All’epoca, la ragione del suo abbandono non fu resa nota, ma in seguito circolarono voci su una relazione tra Marina Occhiena e Marcello Brocherel, marito di Angela Brambati, un’altra cantante del gruppo. Queste voci furono poi confermate da Angela Brambati stessa, che scoprì il tradimento.

Il 5 febbraio 2020, Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu hanno avuto un reunion speciale al Festival di Sanremo, segnando un momento significativo nella storia della musica italiana.