Marina dei Ricchi e Poveri chi è il marito Giuseppe Giordano: età, lavoro, figli

Marina Occhiena, celebre membro dei Ricchi e Poveri, ha attraversato una fase della sua vita in cui le relazioni serie e il matrimonio non facevano parte dei suoi progetti immediati. La rottura con il gruppo musicale nel 1981, dovuta al presunto tradimento legato alla storia tra Marina e il marito di Angela Brambati, Marcello Brocherel, ha chiaramente lasciato un segno profondo. Tuttavia, un desiderio rimaneva irrealizzato: quello di diventare madre. E non con un uomo qualsiasi, ma con uno speciale, di cui avrebbe dovuto innamorarsi.

Questo amore è arrivato quando Marina aveva superato i 40 anni, ed il nome di quest’uomo è Giuseppe Giordano, un medico ginecologo romano. I due si sono conosciuti nella prima metà degli anni ’90, e nel 1997, quando Marina aveva 47 anni, hanno deciso di unirsi in matrimonio. Nello stesso anno è nato il loro figlio, che oggi ha 25 anni.

Chi è Giuseppe Giordano?

Sulla figura di Giuseppe Giordano, marito di Marina Occhiena, non ci sono molte informazioni disponibili al pubblico. Quello che è certo è che si mantiene ben lontano dal mondo dello spettacolo. Il dottor Giordano è un medico ginecologo, con uno studio situato nei quartieri Parioli di Roma. È coetaneo di Marina Occhiena e originario di Tripoli, ma vive attualmente a Roma.





Giordano ha completato il suo percorso di studi al Liceo Scientifico Dante Alighieri a Tripoli, in Libia, dove i suoi genitori si trovavano all’epoca. Successivamente, si è trasferito a Roma, dove ha conseguito la specializzazione in Ginecologia e Ostetricia presso l’Università La Sapienza.

La coppia ha celebrato le nozze d’argento quest’anno, ma la loro storia d’amore dura da circa 30 anni, tra fidanzamento e matrimonio. Nonostante la notorietà di Marina Occhiena, la loro relazione è rimasta sempre al di fuori del radar del gossip. Non esistono fotografie pubbliche che ritraggono Giuseppe Giordano con la moglie, e l’unica foto disponibile del dottor Giordano è quella presente sul suo profilo Facebook.

Dal punto di vista professionale, il dottor Giuseppe Giordano è altamente apprezzato dalle sue pazienti. Esercita la sua professione sia presso la ASL che in uno studio privato, e tutte le recensioni su di lui sono estremamente positive. Tuttavia, c’è un unico aspetto negativo da considerare: il dottor Giordano si avvicina alla pensione.