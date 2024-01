Ketty, Nicoletta, Arianna e Mathis: Gli Speciali Figli di Nicola Di Bari

In un’intervista a “Oggi è un altro giorno”, Ketty e Nicoletta, due dei quattro figli di Nicola Di Bari, hanno condiviso parole piene d’affetto e ammirazione per il loro celebre padre. Attraverso un videomessaggio, Ketty ha espresso il suo amore e la sua fierezza nei confronti di Nicola Di Bari, elogiandolo per il coraggio e la determinazione dimostrati durante gli ultimi due anni, probabilmente facendo riferimento a una fase difficile nella vita dell’artista. Ha descritto suo padre come la sua stella, che illumina la sua vita sin dalla nascita, esprimendo un legame profondo e speciale.

Nel frattempo, Nicoletta è apparsa in studio e ha condiviso i suoi sentimenti su suo padre, definendolo un uomo straordinario e un padre speciale. Ha sottolineato come Nicola Di Bari sia stato sempre protettivo nei confronti della sua famiglia e come abbia sempre dimostrato affetto nei confronti dei suoi cari. Inoltre, ha menzionato che suo padre ha sempre cantato a casa, creando un’atmosfera affettuosa e musicale per la famiglia.

I Quattro Figli di Nicola Di Bari

Nicola Di Bari e sua moglie Agnese Girardello hanno avuto quattro figli nel corso degli anni. La loro primogenita, Ketty, è nata nel 1968, mentre suo padre era in tournée con la canzone “Eternamente” durante il Cantagiro. La nascita di Ketty è stata una gioia immensa per Nicola Di Bari, anche se avrebbe voluto essere accanto a sua moglie, Agnese, in quel momento speciale.





Nel 1972, insieme alla vittoria al Festival di Sanremo con la canzone “I giorni dell’arcobaleno”, è nata la secondogenita, Nicoletta, che ha portato ulteriore felicità nella vita della famiglia Scommegna.

Nel novembre dell’anno successivo, nel 1973, è arrivata Arianna, la terza figlia della coppia. Arianna Scommegna ha intrapreso una carriera di successo come attrice teatrale, vincendo numerosi premi prestigiosi nel corso degli anni.

Infine, nel 1979, Nicola è diventato padre per la quarta volta con l’arrivo di suo figlio Mathis, completando così la loro meravigliosa famiglia.

Arianna Scommegna: Un Talento nell’Arte Teatrale

Arianna Scommegna, terzogenita di Nicola Di Bari, è una talentuosa attrice di teatro con una carriera impressionante. Nata a Milano il 15 novembre 1973, si è diplomata come attrice nel 1996 presso la Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi. Nel corso degli anni, ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Premio Lina Volonghi nel 1996 e il Premio nazionale della Critica dall’Associazione Nazionale dei critici di teatro nel 2010.

Arianna ha continuato a riscuotere successo nel mondo del teatro, guadagnandosi il Premio Hystrio nel 2011 e il Premio Ubu come miglior attrice nel 2014 per la sua interpretazione in “Il ritorno a casa”, diretto da Peter Stein.

Nel 2020, Arianna Scommegna è apparsa sul grande schermo nel film “Tolo Tolo” di Checco Zalone, in cui suo padre, Nicola Di Bari, ha interpretato il ruolo dello zio del protagonista. Questa è stata la prima collaborazione tra padre e figlia in un progetto cinematografico e una esperienza entusiasmante per entrambi.

In conclusione, i figli di Nicola Di Bari hanno condiviso il loro amore e ammirazione per il loro straordinario padre, mentre Arianna Scommegna ha costruito una carriera di successo nell’arte teatrale, dimostrando il talento artistico che scorre nella famiglia Di Bari.