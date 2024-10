I Thirty Seconds to Mars hanno reso ufficiale il loro ritorno in Italia con un attesissimo mini-tour previsto per luglio 2025. Le tappe vanno da Milano a Gorizia, passando per Lucca, Napoli e Alba. Scopri qui dove e come acquistare i biglietti.

Thirty Seconds To Mars, foto di Bartholomew Cubbins

Solo pochi mesi dopo il conclamato successo del Seasons World Tour 2024, che ha visto la band esibirsi in Italia lo scorso maggio con un doppio sold-out a Bologna e Torino, i Thirty Seconds to Mars hanno annunciato un nuovo mini-tour. Tra il 2 e l’8 luglio 2025, il duo, composto dai fratelli Jared e Shannon Leto, si esibirà in diverse città italiane. Il tour partirà dall’Ippodromo Snai San Siro di Milano, per poi proseguire alla Casa Rossa Arena di Gorizia e culminare con la loro partecipazione come headliner al Lucca Summer Festival il 5 luglio, nella storica Piazza Napoleone. Altri due concerti sono programmati per il 6 luglio all’Arena Flegrea di Napoli e per l’8 luglio ad Alba, in provincia di Cuneo, per il Collisioni Festival. Questi eventi rappresentano un’opportunità imperdibile per la band di presentare il loro recente progetto discografico, It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day, rilasciato il 15 settembre 2023.





Dove e come acquistare i biglietti per i concerti dei Thirty Seconds to Mars

Quali sono le modalità per acquistare i biglietti? Secondo le informazioni disponibili sul sito ufficiale di Live Nation, la prevendita dei biglietti inizierà alle ore 10:00 di martedì 29 ottobre per gli utenti registrati a My Live Nation. Per accedere alla prevendita, è sufficiente registrarsi gratuitamente sul sito livenation.it. La vendita generale dei biglietti partirà invece alle ore 10:00 di giovedì 31 ottobre, ed essi saranno disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

Le date in Italia del tour 2025 dei Thirty Seconds to Mars

Ecco le date confermate per i concerti dei Thirty Seconds to Mars in Italia nel 2025: