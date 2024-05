Dove vedere WWE Bologna in tv e in streaming? Orario 1 maggio 2024 e durata evento

Dove vedere WWE Bologna in tv il 1 maggio 2024 ?

Dopo sei anni di pausa dal suo ultimo tour live in Italia, la WWE fa il suo atteso ritorno con un imperdibile appuntamento a Casalecchio di Reno, vicino Bologna, come parte del suo tour europeo. Questa tappa si svolge poco prima del grande evento di WWE Backlash in Francia, riscaldando gli animi dei fan con alcune delle più grandi Superstar del wrestling mondiale. C’è un modo dove vedere WWE Bologna in tv e in streaming ?





WWE Bologna orario 1 maggio 2024 e durata evento

L’evento vedrà la partecipazione di stelle come Cody Rhodes, che difenderà il suo titolo universale contro il formidabile Shinsuke Nakamura. Anche se il campione Roman Reigns non parteciperà, il roster sarà comunque stellare con presenze come Damian Priest, Sami Zayn, Gunther, Randy Orton, e Solo Sikoa. Inoltre, si prevede la partecipazione di Becky Lynch, attuale campionessa, che arricchirà ulteriormente il cast. L’Arena Unipol di Casalecchio di Reno ospiterà l’evento a partire dalle 20:00, con una durata prevista di circa tre ore.

Dove vedere WWE Bologna in tv e in streaming ?

Sebbene la trasmissione televisiva diretta dell’evento non sia prevista, i fan non saranno lasciati a bocca asciutta. I seguaci della WWE potranno contare sulle coperture online fornite dai fan stessi, i quali spesso condividono video live dei match e dei momenti salienti tramite i social media. Inoltre, è consigliabile seguire i profili di Michele Posa e Luca Franchini, telecronisti ufficiali della WWE Italia, che si impegneranno a postare gli highlights e i momenti più significativi dell’evento. Oltre a queste possibilità, i fan italiani della WWE possono aspettarsi una sorpresa: per la prima volta, il canale Discovery DMAX trasmetterà in diretta l’episodio di Smackdown direttamente dalla Francia, offrendo così un’ulteriore occasione per godersi l’intrattenimento offerto dalla WWE in un formato televisivo.

In sintesi, anche se non si potrà essere presenti all’Arena Unipol il prossimo 1 maggio, ci sono molteplici modi per immergersi nell’emozionante mondo della WWE, che continua a coinvolgere e appassionare fan di tutte le età grazie a un mix esplosivo di sport e spettacolo.