Dramma a Arezzo: uomo di 52 anni colpito da arresto cardiaco durante una partita di padel, salvato dai presenti

È andato in arresto cardiaco mentre giocava a padel. Per fortuna, i suoi amici, che erano lì con lui, hanno reagito rapidamente e gli hanno salvato la vita. Questo è successo ieri sera, 31 ottobre, in un impianto sportivo di Arezzo, durante una delle partite che si stavano svolgendo nei campi.





Intorno alle 20, la centrale operativa del 118 locale ha ricevuto una chiamata d’emergenza per un uomo di 52 anni che era crollato improvvisamente a terra a causa di un malore. Mentre aspettava l’arrivo del personale sanitario, alcune persone presenti si sono mosse subito per aiutarlo, iniziando le prime manovre di rianimazione e utilizzando un defibrillatore.

Dopo aver posizionato le piastre sul suo petto, hanno attivato il dispositivo. Quando i soccorsi sono arrivati, il cuore dell’uomo aveva già ripreso a battere. Stabilizzato sul posto, è stato poi portato al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo con codice 3. Sul posto sono intervenuti l’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo.

Non è il primo episodio di questo tipo avvenuto durante una partita di padel, uno sport diventato molto popolare in Italia, soprattutto dopo la pandemia. Nel maggio 2021, Ubaldo Righetti, ex difensore della Roma e oggi apprezzato opinionista della tv ufficiale del club giallorosso, è stato colpito da un infarto mentre giocava con alcuni amici ed è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea. Fortunatamente, il 58enne non è mai stato in pericolo di vita.

Purtroppo, di un’altra gravità è stato il malore che ha colpito Matteo Stante, 32enne di Lanciano, sul campo di padel due anni fa. Purtroppo, non si è mai ripreso, e il suo cuore si è fermato a un anno dalle nozze.