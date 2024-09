È morta la madre di Imma Battaglia: “Continuerò a percepirti al mio fianco”

Imma Battaglia in lutto: un commovente addio alla madre Luisa, che la insegnò l’amore incondizionato. La comunità LGBTQ+ si stringe attorno all’attivista in questo momento difficile.





Imma Battaglia, nota attivista LGBTQ+, sta attraversando un momento di grande tristezza per la scomparsa della madre Luisa, avvenuta questa mattina, lunedì 23 settembre, a Portici, luogo in cui l’anziana donna risiedeva. L’affetto e il legame profondo tra madre e figlia sono evidenti nel post condiviso da Imma su Instagram, dove ha deciso di celebrare la vita di sua madre e alcuni dei loro attimi più belli insieme.

“Continua a guardarmi dal cielo, mammina mia. Oggi qui siamo tutti molto addolorati, ma sono certa che lì in alto stai organizzando una festa incredibile per la nostra straordinaria mamma Luisa”, ha scritto Battaglia, esprimendo un’immensa gratitudine per la vita di sua madre e il valore che ha avuto nella sua esistenza. Nel messaggio, traspare un amore incondizionato e un riconoscimento del ruolo centrale che Luisa ha avuto nella formazione della figlia.

Nel suo toccante addio, Imma ha aggiunto: “Mi mancherai infinitamente, ma so che continuerò a percepirti sempre al mio fianco. Ti amerò per sempre”. La comunità ha risposto con calore e affetto, dando sostegno a Battaglia in questo difficile momento. “Grazie a tutti per il calore e l’affetto che ci state dimostrando”, ha scritto nelle sue storie, invitando anche chi lo desidera a rendere omaggio alla “dolcissima mamma” durante i funerali, che si svolgeranno mercoledì mattina presso la Chiesetta del cimitero di Portici.

La scomparsa di Luisa ha scosso non solo la famiglia ma anche il mondo attivista, dove Imma ha sempre rappresentato una figura di riferimento per molti, portando avanti battaglie per l’uguaglianza e i diritti della comunità LGBTQ+. Ora, in questo momento di lutto, l’exploit di amore e supporto è emblematico del legame che unisce le persone in circostanze difficili. Le parole di Battaglia non solo esprimono il suo dolore personale, ma richiamano anche una riflessione sull’importanza della famiglia e dei legami che ci uniscono.