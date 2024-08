È morta la nonna Gina di Ultimo: aveva 96 anni

È scomparsa Gina, la nonna del celebre cantante Ultimo, all’età di 96 anni. L’annuncio della sua morte è stato dato su Facebook da Sandro Moriconi, padre dell’artista, con un toccante messaggio che ha commosso i fan: “Ci hai riuniti come tutti gli anni al tuo ultimo Ferragosto e ci hai mostrato cosa significa vendere cara la pelle. Ciao mamma e tranquilla, da lassù non mangerò tanto”.





Nel post condiviso, Sandro ha pubblicato una foto sorridente di Gina, scattata durante i festeggiamenti per il suo 95° compleanno. La dolcezza e l’affetto tra il cantante e la nonna erano evidenti, e Ultimo non perdeva occasione di condividere momenti speciali con lei sui social media.

Il legame tra Ultimo e Gina era intenso, e il cantante era solito postare immagini che ritraevano i due insieme, dimostrando la loro profonda complicità. Uno dei video recenti, girato in occasione del lancio del suo album “Altrove”, ha mostrato Gina che partecipava con entusiasmo, chiedendo al nipote il significato del titolo dell’album: “Il 17 maggio esce Altrove, sono felice? Non lo so”, confessava nel clip sorridente. In un altro filmato, Gina promuoveva i concerti futuri del cantante, esortando i follower a comprare i biglietti: “Biglietti fuori, andateli a prendere!”.

In queste ore, i fan di Ultimo si sono uniti al suo dolore, esprimendo messaggi di cordoglio e affetto sui social. Nonna Gina, con il suo supporto instancabile, era diventata una figura amata per i tanti seguaci dell’artista, che si sentivano sempre più legati alla sua dolcezza. La sua mancanza lascia un vuoto profondo, ma il suo ricordo continuerà a vivere nei cuori di chi l’ha conosciuta e amata.